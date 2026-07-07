İstanbul'da 3 ayrı operasyonda 151 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'da Şişli, Esenler ve Esenyurt'ta düzenlenen 3 ayrı narkotik operasyonunda toplam 151 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, ruhsatsız tabancalar, hassas teraziler ve uyuşturucu üretiminde kullanılan çok sayıda malzemeye de el konuldu.