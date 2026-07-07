İstanbul'da 3 ayrı operasyonda 151 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul'da Şişli, Esenler ve Esenyurt'ta düzenlenen 3 ayrı narkotik operasyonunda toplam 151 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, ruhsatsız tabancalar, hassas teraziler ve uyuşturucu üretiminde kullanılan çok sayıda malzemeye de el konuldu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 6-7 Temmuz tarihlerinde Şişli, Esenler ve Esenyurt'ta operasyon düzenledi.
Ekipler, belirlenen 4 ev ile bir araca yönelik gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.
151 KİLOGRAM UYUŞTURUCU BULUNDU
Operasyonlarda yapılan aramalarda toplam 151 kilogram uyuşturucu, 249 sentetik ecza hapı, uyuşturucu üretiminde kullanılan çeşitli malzeme ve aparatlar ele geçirildi. Ayrıca 8 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ile 34 adet mermi bulundu.
7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
|Başlık
|Bilgi
|Operasyon sayısı
|3
|Operasyon bölgeleri
|Şişli, Esenler, Esenyurt
|Ele geçirilen uyuşturucu
|151 kilogram
|Sentetik ecza
|249 hap
|Gözaltı
|7 şüpheli
|Ruhsatsız silah
|2 tabanca
|Hassas terazi
|8
|Mermi
|34 adet