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Karganın akılalmaz hırsızlığı! Masadaki parayı böyle çaldı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Karganın akılalmaz hırsızlığı! Masadaki parayı böyle çaldı

Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki bir şantiyede işçilerin günlerdir beslediği karga, bu kez masadaki banknotu gagasıyla alarak uçup kaçtı. O anlar işçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Etimesgut ilçesindeki bir şantiyede işçilerin bulunduğu alana konan bir karga, inşaat işçileri tarafından çeşitli yemişlerle beslendi.

BESLEDİKLERİ KARGA PARAYI ÇALDI

Karga, daha sonra işçilerin yemek yediği masada bulunan parayı alıp uçarak kaçtı. Yaşananlar bir inşaat işçisi tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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