Karganın akılalmaz hırsızlığı! Masadaki parayı böyle çaldı

Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki bir şantiyede işçilerin günlerdir beslediği karga, bu kez masadaki banknotu gagasıyla alarak uçup kaçtı. O anlar işçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.