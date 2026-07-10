Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzmanı A Haber’de uyardı: Kuvvetli yağışa dikkat

Yurt genelinde yaz sıcakları etkisini iyice artırırken, Meteoroloji'den bazı bölgeler için kritik uyarılar geldi. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek A Haber canlı yayınında bölge bölge hava durumu raporunu değerlendirdi. Karadeniz için sağanak ve dolu uyarısı yapan Tek, İstanbul’un kuzey sahillerinde denize girecekleri ise 'çeken akıntı' tehlikesine karşı uyardı.

Meteoroloji uzmanı Adil Tek'in canlı yayındaki değerlendirmesine göre Karadeniz'de öğleden sonra yerel kuvvetli sağanaklar beklenirken, Marmara'da sıcaklıklar yeniden yükselişe geçecek. Ege ve Güneydoğu Anadolu'nda yaz sıcakları etkisini sürdürürken, Akdeniz'in iç kesimlerinde ise yerel yağış geçişleri görülebilecek. İşte bölge bölge hava durumu detayları...

Karadeniz hattında gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. (Foto: A Haber)

KARADENİZ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Dün Marmara üzerinden geçen soğuk hava sisteminin etkisini doğuya kaydırmasının ardından yağışlar bugün Karadeniz hattında etkili olacak. Özellikle Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz'de günün ilerleyen saatlerinde gök gürültülü sağanakların görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji uzmanı Adil Tek, Samsun, Sinop ile Çorum-Kastamonu çevresinde yerel olarak kuvvetli yağışların etkili olabileceğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Oralarda kısa süreli yani o fırtına hücreleri meydana gelebilir. Dar alanda kuvvetli yağışlar bırakabilir. Şöyle 15-20 kilometrelik alanlarda... Ha çok geniş alanı kapsamazsa da kısa, dağınık olarak oralarda fırtına hücreleri oluşturup kısa süre hatta zaman zaman dolu yağışına da döndürebilir bu yağış sistemi. Gün içerisinde bu yağış devam edecek. Gece saatlerinde de Karadeniz'de yine sürüyor olacak. Ama bugün özellikle Samsun, Sinop hatta Çorum-Kastamonu arasındaki bölge biraz öğleden sonraki saatler ağırlıklı olmak üzere biraz daha etkin olarak gözüküyor."

İstanbul'da kısa süreli yağışın ardından hafta sonu sıcaklıklar yeniden 30 dereceye ulaşacak. (Foto: A Haber)

İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da cuma günü öğleden sonra kısa süreli ve hafif yağmur geçişleri görülebilecek. Ancak hafta sonuyla birlikte sıcaklık yeniden 30 derece seviyelerine yükselecek. Meteoroloji uzmanı Adil Tek, yağışın etkisinin sınırlı olacağını ifade etti.

"Bugün İstanbul'da yağış öğleden sonraki saatlerde bir hafif bir yağış geçişi olabilir. Çok kuvvetli bir yağış değil öğleden sonraki saatlerde. Marmara'nın doğusundaki yağışlarla birlikte kendini gösteriyor olacak. Trakya'daki yağışlar artık dün vardı bugün kesilmiş vaziyette. Sıcaklıklar da yükseliyor, Edirne'de 31 derecelere kadar çıktı." dedi.

DENİZE GİDECEKLER DİKKAT!

Hafta sonunda sıcak havayla birlikte İstanbul'un kuzey kıyılarında yoğunluk beklenirken, uzman kuvvetli rüzgar ve yüksek dalga riskine karşı uyardı.

"Bugün 28 derece, yarın 30 derece, pazar günü yine 30 derece. Yarın özellikle hafta sonu geldi deniz sezonu başlıyor İstanbul'da. Özellikle kuzeye akın başlar ama yine pazar günü özellikle İstanbul'un kuzeyinde kuvvetli rüzgar var. Çeken akıntı, yüksek dalga riskleri bulunuyor. Yine Valilik tarafından bir ihtimal kuzeyde denize girişler kapatılmış olabilir."

Salı günü beklenen yağışın ise kısa süreli ve düşük miktarlı olacağı vurgulayarak "Çok kuvvetli bir yağış değil. Çok kısa süreli. O yağışın miktarı düşük. Toplasanız mesela 4-5 kilogramlık bir yağış gibi salı günkü yağış." dedi.

Kuzey kesimlerde görülen öğleden sonra sağanaklarının temmuz boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor. (Foto: A Haber)

YAĞIŞLAR TEMMUZ BOYUNCA SÜRECEK

Temmuz ayının ortasına gelinmesine rağmen özellikle kuzey bölgelerde öğleden sonra görülen konvektif yağışlar devam edecek. Uzmana göre bu tablo ağustos ayında da bazı bölgelerde etkisini koruyacak.

"Yağışlar daha çok öğleden sonraki yağışlar şeklinde Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde bu yağışları sıklıkla görüyoruz. Ki Temmuz ayının sonlarına doğru Ağustos ayı içerisinde özellikle Ege'de iç kesimlerde yine o yağışları göreceğiz. Ha şu anda da mesela örneğin Antalya'da, Adana'da iç kesimlerde Toroslar'a doğru olan bölümlerde yağışlar yine bugün gün içerisinde kendini gösteriyor olacak gözüküyor."

Ege Bölgesi'nde hafta sonu yağış beklenmezken sıcak hava etkisini sürdürecek. (Foto: A Haber)

EGE'DE SICAKLIK YÜKSELİYOR

Ege Bölgesi'nde hafta sonu yağış beklenmezken yaz sıcakları etkisini sürdürecek. İzmir çevresinde sıcaklıklar 34 derece dolayında seyredecek, iç kesimlerde ise sınırlı sıcaklık değişimleri görülecek.

"Yakın plan için zaten Ege'de yağış gözükmüyor." İfadelerini kullanan Tek açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu: "Ege'de yüksek sıcaklıklar evet hayli her zaman olduğu gibi 38 derecelere kadar çıkıyor. İzmir'de de 34 dereceler civarında. İç kesimlerde zaten birkaç derecelik düşüşler var ama bu bölgemiz zaten yaz boyunca sürekli sıcak."

Birçok bölgede gece sıcaklıklarının 20 derece civarında seyretmesi bunaltıcı havayı sınırlıyor. (Foto: A Haber)

GECE SERİNLİĞİ DEVAM EDİYOR

Bu yazın dikkat çeken özelliklerinden biri de gece sıcaklıklarının birçok bölgede bunaltıcı seviyelere ulaşmaması oldu. Gece sıcaklıklarının 20 derecelerde olmasının önemli bir değer odluğunu belirten uzman şu ifadeleri kullandı:

"O gece bunaltıcılığı ortadan kalkıyor yani şu anda o değerler 20 derecenin olduğu değerler bizleri çok bunaltmıyor. Gece sıcaklıkları 25 derecelere çıkmaya başladığında -özellikle de İstanbul'da- bunalma başlıyor ama şu an için öyle bir tablo yok."

Akdeniz kıyılarında sıcak hava etkili olurken iç kesimlerde yerel sağanak geçişleri görülecek. (Foto: A Haber)

AKDENİZ'DE SICAK, İÇ KESİMLERDE YAĞIŞ

Akdeniz kıyılarında sıcak hava etkisini sürdürürken, Toroslar çevresi ile iç kesimlerde yerel sağanak geçişleri görülebilecek.

"Yağışlar var hafif iç kesimlerde yani Adana'da gözüken yağış biraz daha kuzeyine doğru yine Toroslar'da yağışlar var sahilde yağış yok." ifadelerini kullanan Tek, Antalya'da hafta sonu sıcaklığının 36 dereceye kadar çıkabileceğini belirtti.

Açıklamasınında devamında "Kuzeyden esecek rüzgar birazcık kuzeyli olmaya başlamıştır. Denizden rüzgar gelmeyecek nem fazla olmayacak o yüzden 36'ya çıkıyor ama diğer değerler 32 derece." ifadeleri kaydedildi.

İç Anadolu'da gündüz sıcaklıkları yükselirken gece saatlerinde serin hava etkisini koruyor. (Foto: A Haber)

ANKARA VE İÇ ANADOLU'NDA GECE SAATLERİNDE HAVA SERİN

İç Anadolu'da gündüz sıcaklıkları 30 derece dolayında seyrederken gece saatlerinde serin hava etkisini koruyor. Çankırı çevresinde ise öğleden sonra yerel yağış görülebilecek.

Uzman hava durumu değerlendirmesinde Ankara'da önümüzdeki hafta başına doğru sıcaklığın 34 dereceye kadar yükseleceğini belirtti. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Az önce söylediğimiz gibi İç Anadolu'nun kuzeyinde Çankırı'da zaten şu saatler itibariyle de yağış var. Öğleden sonraki saatlerde o yağışı görüyor olacağız.".

"Başkentin sıcağı biraz daha kuru sıcak yani biraz daha yakan sıcak öyle yapış yapış yapan sıcak değil."

Güneydoğu Anadolu'nda hafta sonu sıcaklıkların 40 dereceye yaklaşması bekleniyor. (Foto: A Haber)

GÜNEYDOĞU'DA 40 DERECE SINIRI

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hafta sonu boyunca sıcak hava etkisini sürdürecek. Diyarbakır başta olmak üzere birçok ilde sıcaklıklar yeniden 40 dereceye yaklaşacak. Meteoroloji uzmanı Adil Tek hava durumu değerlendirmesini şu sözlerle sonlandırdı:

"Diyarbakır'da dün 40 derecelere kadar çıktı. Bugün 1-2 derecelik düşüşler var ama Güneydoğu'nun bu dönemdeki sıcaklık tablosu bu. Çok fazla değişmiyor 37-38 dereceler 39'lara kadar çıkıyor."

MGM'den iki ile sarı kodlu uyarı (Görsel: Meteoroloji Genel Müdürlüğü)

ZONGULDAK VE BARTIN İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Zonguldak ve Bartın için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre bölgede yerel olarak kuvvetli yağış ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar ve yağış anında görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

10 Haziran hava durumu haritası (Görsel: MGM)

10 HAZİRAN BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU TABLOSU