Bursa'da korkutan yangın! Alevler büyümeden kontrol altına alındı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde çıkan orman yangını, ekipler tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Karacabey ilçesine bağlı kırsal Şahmelek Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesine helikopterle havadan destek verildi. 1 helikopter, 5 Arazöz ve 29 personelle yapılan müdahaleyle yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışması devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.