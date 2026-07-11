Tır yıkarken can verdiler! Baba ve oğlu elektrik akımına kapıldı

Yalova'nın Altınova ilçesinde faaliyet gösteren bir oto yıkamada tır yıkayan işletmeci Samim Okur (54) ile oğlu Olcay Okur (26), elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Olay yerinden hastaneye kaldırılan baba ile oğul tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, faciaya neyin yol açtığının belirlenmesi için jandarma geniş çaplı soruşturma başlattı.

Yürek yakan olay, Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere beldesindeki Kamyoncular ve Çekiciler Kooperatifi içerisinde bulunan oto yıkama işletmesinde meydana geldi. İddiaya göre işletmeci Samim Okur ile oğlu Olcay Okur, bir tırı yıkadıkları sırada elektrik akımına kapıldı.

FACİAYI GÖRENLER HEMEN YARDIMA KOŞTU

Baba ile oğlunun akıma kapıldığını gören vatandaşlar, ikiliyi bulundukları yerden çıkararak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Samim Okur, Altınova Devlet Hastanesi'ne, oğlu Olcay Okur ise Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen baba ile oğlu kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ELEKTRİK AKIMININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Acı haber aileyi ve bölge halkını yasa boğarken, jandarma ekipleri olay yerinde detaylı inceleme başlattı. Elektrik akımına neyin neden olduğunun yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.