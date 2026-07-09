İstanbul Havalimanı'ndan bir başarı daha: Avrupa’nın en dakik havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı haziran ayında Londra ve Madrid havalimanlarını geride bırakarak yüzde 94,3 zamanında kalkış performansıyla Avrupa’nın en dakik havalimanı oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) günlük olarak yayımladığı First Wawe raporuna göre, İstanbul Havalimanı haziran ayında Londra ve Madrid havalimanlarını geride bırakarak yüzde 94,3 zamanında kalkış performansıyla Avrupa'nın en dakik havalimanı oldu.

(Foto: AA) "YÜZDE 94,3 ZAMANINDA KALKIŞ PERFORMANSI ORANIYLA BİRİNCİ SIRADA"

Konuyla ilgili olarak İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İGA İstanbul Havalimanı, haziran ayında kalkış saati performansında Avrupa'nın büyük merkezlerine liderlik etti. EUROCONTROL tarafından yayımlanan günlük First Wawe raporuna göre İGA İstanbul Havalimanı Haziran ayında Avrupa'nın büyük merkezli havalimanları arasında yüzde 94,3 zamanında kalkış performansı oranıyla birinci sırada yer aldı.