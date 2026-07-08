Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan alkollü sürücüye 492 bin TL ceza

Polisler, uyarıya rağmen kaçan sürücüyü yakalamak için takip etti. Bir süre sonra izini kaybettiren sürücünün polis ekiplerinin yaptığı incelemede Bahçelievler Mahallesi 121'nci sokakta bulunan bir apartmanın otoparkına otomobilini park ettiği tespit edildi.

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Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede Y.Ç.'nin 0.55 promil alkollü, ehliyetinin geçici olarak iptal olduğu ve aracının muayenesinin olmadığı tespit edildi. Y.Ç.'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince 492 bin 719 TL idari para cezası uygulandı. Otomobil, 60 gün süreyle trafikten men edildi.