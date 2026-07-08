Japon bakan Türk kahvesine hayran kaldı: İçildikten sonra verdiği keyifle de benzersiz

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Türk kahvesi deneyimini sosyal medya hesabından paylaştı. Motegi, "Türk kahvesi yalnızca hazırlanışı ve içilmesiyle değil, içildikten sonra keyif vermeye devam etmesiyle de benzersiz" dedi.

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında davetli olarak geldiği Ankara'da Türk kahvesi içtiği anlara dair paylaşımda bulundu.

MOTEGİ: "TÜRK KAHVESİ BENZERSİZ"

X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Türk kahvesi deneyimini anlatan Motegi, "Türkiye'de çeşitli toplantılar ve görüşmeler arasındaki molalarda otantik Türk kahvesi içtim. Türk kahvesi yalnızca hazırlanışı ve içilmesiyle değil, içildikten sonra keyif vermeye devam etmesiyle de benzersiz" ifadelerini kullandı.

TÜRK KAHVESİNİN YAPILIŞINDAN BAHSETTİ

Türkiye denilince akla Türk kahvesinin geldiğini belirten Motegi, Türk kahvesinin filtre kullanılmadan doğrudan suyla kaynatılarak yapıldığını ve telvenin dibe çökmesinin ardından üstündeki berrak kısmın içildiğini söyledi.

Daha sonra kahveyi tadan Motegi, "Düşündüğüm kadar acı değilmiş ama sanki doğal bir kokusu var gibi" değerlendirmesini yaptı.

"FAL BAKARAK TAHMİN ETMEYE ÇALIŞACAĞIM"