Sakarya Karasu'da karaya oturan gemi için kurtarma operasyonu

Karasu'da karaya oturan gemi için kurtarma operasyonunda yeni aşamaya geçildi. 1 Mayıs'ta Sakarya'nın Karasu ilçesinde karaya oturan Kamerun bandıralı "NINOVA" isimli kuru yük gemisindeki 1.775 ton amonyum sülfatın tahliyesine başlandı. Yükler, 300 ton kapasiteli Bahri Reis-III gemisiyle 6 seferde Karasu Limanı'na taşınacak.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, 1 Mayıs'ta karaya oturan yük gemisini kurtarma çalışması kapsamında yüklerin boşaltılmasına başlandı.

KURTARMA OPERASYONU BAŞLATILDI

Hava muhalefeti nedeniyle Karadeniz'e sürüklenerek Karasu'da karaya oturan Kamerun bandıralı "NINOVA" isimli kuru yük gemisini kurtarmak için ulusal ve uluslararası mevzuatlar ile kanunlar gözetilerek kurtarma operasyonu başlatıldı.

Bu kapsamda gemiye çıkan ekiplerin kontrollerinin ardından hangar kapakları açıldı, 300 ton yük taşıma kapasiteli "Bahri Reis-III" isimli gemi NINOVA'ya yanaştı.

'Ninova' isimli kuru yük gemisini kurtarma çalışmaları başladı. (DHA)

TOZ GÜBRE KARASU LİMANINA TAŞINACAK

Kurulan seyyar vinçle gemideki "Big Bag" denilen 1 tonluk korumalı paketler içindeki amonyum sülfat (toz gübre) nakliye gemisine yükleniyor. Gemideki toplam 1775 ton yükün 6 seferde Karasu Limanı'na taşınması planlanıyor.

Yük boşaltma ve taşıma işlemi tamamlandıktan sonra geminin, yüzer hale getirilmesi ve dalgıçların kontrollerinin ardından hasar tespit edilememesi durumunda açığa çekilmesi bekleniyor.