Sakarya Karasu’da karaya oturan gemide kurtarma operasyonu

Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2026 15:07 Son Güncelleme: 01 Mayıs 2026 15:10 ahaber.com.tr Haber Merkezi | ahaber.com.tr - Özel Haber

Sakarya'nın Karasu ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle sürüklenerek karaya oturan Kamerun bayraklı "NINOVA" isimli kuru yük gemisi havadan görüntülendi. İkinci katına kadar su alan ve yan yatan gemide mahsur kalan 8 mürettebatı kurtarmak için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. A Haber muhabiri Nuray Korkmaz bölgeden son durumu canlı yayınında anlattı.

1 Mayıs 2026 Cuma günü Sakarya'nın Karasu ilçesi açıklarında etkili olan şiddetli fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Kamerun bayraklı "Ninova" isimli kuru yük gemisi kontrolünü kaybederek kıyıya sürüklendi ve karaya oturdu. Olay sonrası bölgede geniş çaplı kurtarma operasyonu başlatıldı.

FIRTINA GEMİYİ KIYIYA SÜRÜKLEDİ A Haber muhabiri Nuray Korkmaz, bölgedeki son durumu şu sözlerle aktardı:

"Sakarya Karasu açıklarında etkili olan fırtına ve şiddetli yağış sebebiyle Cameroon bandıralı kuru yük gemisi kıyıya sürüklendi ve Karasu halk plajının neredeyse 100 metre kalası karaya oturdu." SAKARYA'DA KARAYA OTURAN GEMİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ Yaklaşık 83 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğinde olduğu belirtilen gemide toplam 8 mürettebat bulunuyor.

HELİKOPTER DESTEĞİ İPTAL EDİLDİ Kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, jandarma ve Kıyı Emniyeti ekipleri katıldı. Ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle planlanan hava desteği devreye alınamadı. Nuray Korkmaz, bu durumu şu ifadelerle anlattı:

"Ekipler zorlukla çalışmalarını sürdürüyor. Bu tahliyede helikopter desteği de kullanılması bekleniyordu ancak olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiğini söyleyebiliriz." Yetkililer, ilk incelemelere göre çevre kirliliği oluşmadığını bildirdi.

İLK TAHLİYELER GERÇEKLEŞTİRİLDİ Ekipler halatlar yardımıyla gemiye ulaşarak mürettebatı tahliye etmeye başladı. İlk kurtarılan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Korkmaz, kurtarma anlarını şöyle aktardı:

"Şu anda bir kişinin halatlarla buraya doğru ve kıyı sahiline geldiğini görüyoruz, hareketli anlar yaşanıyor. Ekipler halatlarla çekiyorlar ve bir kişi şu anda kıyı şeridine yaklaşıyor." Kurtarılan mürettebatın ambulanslarla hastaneye sevk edildiği, gemide kalan diğer personelin tahliyesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

SSS (SIK SORULAN SORULAR) Sakarya'da karaya oturan gemide kaç kişi var?

Gemide biri Türk olmak üzere toplam 8 mürettebat bulunuyor. Gemi neden karaya oturdu?

Şiddetli fırtına ve dev dalgalar nedeniyle gemi kontrolünü kaybederek kıyıya sürüklendi. Kurtarma çalışmaları nasıl yapılıyor?

Ekipler halatlar yardımıyla gemiye ulaşarak mürettebatı tek tek tahliye ediyor. Çevreye zarar oluştu mu?

İlk belirlemelere göre denizde herhangi bir kirlilik tespit edilmedi.