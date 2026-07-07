İstismara uğradı, reşit olduğu hafta kaçırıldı! Anneye skandal telefon: Güzellikle çözmezsen zorla çözeriz

Antalya'da 16 yaşındayken çevrim içi oyun platformunda tanıştığı kişi tarafından cinsel istismara uğradığı iddia edilen E.Ö.'nün annesi Nagihan Solak, karar duruşmasına iki ay kala sanık yakınlarının uzlaşma teklifini reddettiklerini, ardından kızının reşit olduğu hafta zorla araca bindirilerek Antalya'ya götürüldüğünü öne sürdü. Sanığın yakınlarının kendisini tehdit ettiğini öne süren anne, “Amcası aradı. 'Güzellikle çözelim yoksa zorla çözeceğiz' dedi” ifadelerini kullandı.

Antalya'da iki yıl önce çevrim içi oyun platformunda tanıştığı E.Ö.'ye (18) cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen ve hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan R.H.U.'nun karar duruşmasına yaklaşık iki ay kala sanık yakınları aracılığıyla aileye uzlaşma teklifinde bulunduğu öne sürüldü. Anne Nagihan Solak, kendisinin ve kızının bu teklifi reddettiğini, bunun ardından 2 Temmuz'da "Markete gidiyorum" diyerek evden çıkan kızının R.H.U. ve yanındaki kişiler tarafından zorla araca bindirilerek Antalya'ya götürüldüğünü iddia etti. Solak, "Kızım reşit olduktan 3-4 gün sonra aile bana ulaştı. 'Biz bu işi halledelim. Gelelim görüşelim, tatlıya bağlayalım' dediler. Ben de 'Hayır, şikayetimden vazgeçmiyorum, kızım da şikayetinden vazgeçmiyor' dedim. O an kızım benim yanımdaydı. Bana söylediği tek şey, 'Anne, artık tutuklansın. Ben artık rahat yaşamak istiyorum. Bu kişinin tutuklanmasını istiyorum' dedi. Bu kadar çabama rağmen tutuklanmadı ve kızımı kaçırdı" şeklide konuştu.

(Foto: DHA) 16 YAŞINDAYKEN CİNSEL İSTİSMARA UĞRADIĞI İDDİASI İddiaya göre E.Ö., 2024 yazında ailesiyle tatil için gittiği Antalya'da çevrim içi oyun platformunda tanıştığı R.H.U. ile annesinin izniyle buluştu. O dönem 16 yaşında olan E.Ö.'nün falezlere götürüldüğü ve burada cinsel istismara uğradığı öne sürüldü. Tatil dönüşünde kızının davranışlarında değişiklik fark ettiğini belirten anne Nagihan Solak, bunu ilk etapta ergenlik dönemi nedeniyle normal karşıladığını, kızının ise korktuğu için yaşadıklarını kendisine anlatamadığını söyledi. DOĞUM GÜNÜNDE İKİNCİ KEZ CİNSEL İSTİSMARA UĞRADIĞI İDDİASI İddiaya göre R.H.U., yaklaşık bir yıl sonra E.Ö.'nün 17'nci yaş günü olan 24 Nisan 2025'te İstanbul'a gelerek Bağcılar'da genç kızla buluştu. E.Ö. burada ikinci kez cinsel istismara uğradığını ileri sürdü. Eve döndüğünde kızının boynundaki yaraları fark eden anne, E.Ö.'yü hastaneye götürdü. Yapılan kontrollerin ardından cinsel istismar bulgularına ulaşıldığı, bunun üzerine ailenin şikayetçi olduğu belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca R.H.U. hakkında "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan soruşturma başlatıldığı, hazırlanan iddianamede sanık hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istendiği öğrenildi. İddiaya göre tutuksuz yargılanan sanık hakkında adli kontrol tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle yapılan tutuklama talepleri ise kabul edilmedi. Mahkeme sürecinde pedagog eşliğinde ifade veren E.Ö.'nün korktuğu için uzun süre yaşadıklarını anlatamadığı belirtildi.

(Foto: DHA) "AVUKATIMIZ BİRÇOK KEZ DİLEKÇE VERMESİNE RAĞMEN TUTUKLANMADI" Sanığın iki ayrı olayla suçlandığını belirten anne Solak, tüm başvurularına rağmen tutuklama kararı verilmediğini savundu. Solak, "Bu şahıs tekrardan kızımın doğum günü olduğu için İstanbul'a geldi. Bağcılar'da çayırlık bir alanda 'Rızası vardı, isteği vardı' diyor. Bir insan çayırlık alanda nasıl istek gösterebilir? Benim kızım epilepsi hastası. Kendi bazı problemleri var, psikolojik problemleri var. Biz mahkemeye bunların hepsini raporlarıyla sunduk. Antalya'da bir istismar, İstanbul'da bir istismar. İki kere suçu tekrarladı. Hastanede istismara uğradığı belli oldu. Oradan aldığımız raporla karakola gidip şikayet ettik. Buradaki savcımız en ağır cezadan, 20 yılla yargılanmak üzere dosyayı açtı. Fakat bütün uğraşlarımıza ve avukatımızın birçok kez dilekçe vermesine rağmen tutuklanmadı" dedi. "BANA 'BU İŞİ TATLIYA BAĞLAYALIM' DEDİLER" Karar duruşmasına yaklaşık iki ay kala sanık yakınlarının kendisiyle iletişime geçtiğini öne süren Solak, uzlaşma teklifini kabul etmediklerini söyledi. Solak, "Ben mahkemede bunları anlatmaya çalıştım. Kızım pedagog eşliğinde dinlendi ve korktuğunu birçok kez söyledi. Kızım reşit olduktan 3-4 gün sonra aile bana ulaştı. 'Biz bu işi halledelim. Bu işi kapatalım, gelelim görüşelim, olayı tatlıya bağlayalım' dediler. Ben de 'Hayır, şikayetimden vazgeçmiyorum, kızım da şikayetinden vazgeçmiyor' dedim. O an kızım benim yanımdaydı. Bana söylediği tek şey, 'Anne, artık tutuklansın. Ben artık rahat yaşamak istiyorum. Bu işin bitmesini istiyorum. Bu kişinin tutuklanmasını istiyorum' dedi. Bu kadar çabama rağmen tutuklanmadı ve kızımı kaçırdı. 2 Temmuz günü öğle saatlerinde kızımı kaçırdı" ifadelerini kullandı. "KIZIM KAÇACAK BİR ÇOCUK DEĞİLDİ" Kızının kendi isteğiyle evden ayrılmadığını savunan Solak, olay günü yaşananları şöyle anlattı: "Evdeydi, markete çıkmak için market kartını aldı ve 'Anne ben markete gidiyorum, gidip geleceğim' dedi. 10 dakika geçti, 20 dakika geçti. 'Gelir, baskı yapmayayım' diye aramadım. 40 dakika geçince aradım ama telefonu açmadı. Kızım kaçacak bir çocuk değildi. Hemen dışarı çıktım, ailesini aradım, açmadılar. Ardından karakola gidip şikayetçi olduk. Mahallede de 3-4 kişinin kızımın zorla götürüldüğünü gördüğü söyleniyor."