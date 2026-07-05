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Yargıtay'dan boşanma davasında emsal karar! Hem nafakadan hem tazminattan oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Zonguldak'ta eşinin kendisini aldattığından şüphelenen kadın, eşinin aracına gizlice ortam dinleme cihazı yerleştirdi. Çocuk sahibi olabilmek için sürekli büyü ve muska işleriyle uğraştığı da belirlenen kadın hakkında açılan boşanma davasında Yargıtay emsal niteliğinde bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, gizlice dinleme yapılmasını ve büyü işlerine yönelmeyi evlilik birliğini temelinden sarsan ağır kusur olarak değerlendirerek kadının nafaka ve tazminat taleplerinin reddedilmesini hukuka uygun buldu.

Yargıtay'dan boşanma davasında emsal karar! Hem nafakadan hem tazminattan oldu 1

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte evliliklerde güven sorunları nedeniyle başvurulan gizli dinleme yöntemleriyle ilgili Yargıtay'dan emsal niteliğinde bir karar çıktı. Zonguldak'ın Devrek ilçesinde açılan ve Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi üzerinden Yargıtay'a taşınan davada, eşinin aracına gizlice ses kayıt ve ortam dinleme cihazı yerleştiren kadının bu eylemi boşanma davasında "ağır kusur" olarak değerlendirildi.

Yargıtay'dan boşanma davasında emsal karar! Hem nafakadan hem tazminattan oldu 2

"TÜP BEBEK TEDAVİSİ SONUÇ VERMEYİNCE BÜYÜYE VE MUSKAYA YÖNELDİ"

Dava dosyasına göre 2021 yılında resmi nikahla evlenen çiftin evliliği bir süre sonra çıkmaza girdi. Davacı erkek eş, çocuk sahibi olabilmek için üç kez tüp bebek tedavisi gördüklerini ancak sonuç alamadıklarını belirtti.

Bu süreçten sonra eşinin psikolojisinin bozulduğunu öne süren koca, kadının sürekli hocalarla görüştüğünü, büyü ve muska işleriyle uğraşmaya başladığını, bununla da yetinmeyerek aşırı kıskançlık nedeniyle aracına gizlice ortam dinleme cihazı yerleştirdiğini ileri sürerek boşanma davası açtı.

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Yargıtay'dan boşanma davasında emsal karar! Hem nafakadan hem tazminattan oldu 3

KADINDAN "ALDATILDIM VE TEHDİT EDİLDİM" SAVUNMASI

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre davalı kadın ise iddiaları reddederek karşı dava açtı. Eşinin kendisini evli bir kadınla aldattığını, bu kadına TOKİ'den kredi kullanarak ev aldığını ve telefon kayıtlarının incelenmesi halinde sadakatsizliğin ortaya çıkacağını öne sürdü.

Kadın ayrıca eşinin kendisine ruhsatsız tabanca doğrultarak evden attığını iddia ederek 100 bin lira maddi, 100 bin lira manevi tazminat ile nafaka talebinde bulundu.

Yargıtay'dan boşanma davasında emsal karar! Hem nafakadan hem tazminattan oldu 4

YEREL MAHKEME: "GİZLİ DİNLEME PSİKOLOJİK ŞİDDETTİR"

Dosyayı inceleyen yerel mahkeme, kadının ileri sürdüğü silahla tehdit ve aldatma iddialarının yeterli delille ispatlanamadığına hükmetti.

Buna karşılık mahkeme, kadının eşinin aracına gizlice dinleme cihazı yerleştirmesini ve büyü ile muska işleriyle uğraşmasını evlilik birliği açısından "katlanılamaz seviyede psikolojik şiddet" olarak değerlendirdi.

Yargıtay'dan boşanma davasında emsal karar! Hem nafakadan hem tazminattan oldu 5

Yargılama sırasında erkeğin de eşi ve ortak yaşamla yeterince ilgilenmediği belirlenerek "hafif kusurlu" olduğuna karar verildi. Mahkeme, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında kadını ağır kusurlu, erkeği ise hafif kusurlu bularak tarafların boşanmasına hükmetti.

Yargıtay'dan boşanma davasında emsal karar! Hem nafakadan hem tazminattan oldu 6

YARGITAY: NAFAKA VE TAZMİNAT TALEBİ REDDEDİLDİ

Ağır kusurlu sayılması nedeniyle nafaka ve tazminat talepleri reddedilen kadın, kararı önce istinafa, ardından Yargıtay'a taşıdı.

Kadının avukatı, erkeğin telefon trafiğinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu ve sadakatsizliğin ispatlandığını savundu.

Yargıtay'dan boşanma davasında emsal karar! Hem nafakadan hem tazminattan oldu 7

Ancak dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme ile Bölge Adliye Mahkemesi kararlarını hukuka uygun buldu.

Yüksek Mahkeme, eşin aracına gizlice ortam dinleme cihazı yerleştirilmesini ve büyü ile muska işleriyle uğraşılmasını evlilik birliğini temelinden sarsan ağır kusur olarak değerlendirerek Bölge Adliye Mahkemesi kararını oy birliğiyle onadı.

Yargıtay'dan boşanma davasında emsal karar! Hem nafakadan hem tazminattan oldu 8

Bu kararla birlikte eşini gizlice dinleyen kadın hem nafaka hem de tazminat talebinden mahrum kaldı ve boşanmada ağır kusurlu taraf olarak kabul edildi.

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