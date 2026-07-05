Yargıtay'dan boşanma davasında emsal karar! Hem nafakadan hem tazminattan oldu

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte evliliklerde güven sorunları nedeniyle başvurulan gizli dinleme yöntemleriyle ilgili Yargıtay'dan emsal niteliğinde bir karar çıktı. Zonguldak'ın Devrek ilçesinde açılan ve Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi üzerinden Yargıtay'a taşınan davada, eşinin aracına gizlice ses kayıt ve ortam dinleme cihazı yerleştiren kadının bu eylemi boşanma davasında "ağır kusur" olarak değerlendirildi.

"TÜP BEBEK TEDAVİSİ SONUÇ VERMEYİNCE BÜYÜYE VE MUSKAYA YÖNELDİ"

Dava dosyasına göre 2021 yılında resmi nikahla evlenen çiftin evliliği bir süre sonra çıkmaza girdi. Davacı erkek eş, çocuk sahibi olabilmek için üç kez tüp bebek tedavisi gördüklerini ancak sonuç alamadıklarını belirtti.

Bu süreçten sonra eşinin psikolojisinin bozulduğunu öne süren koca, kadının sürekli hocalarla görüştüğünü, büyü ve muska işleriyle uğraşmaya başladığını, bununla da yetinmeyerek aşırı kıskançlık nedeniyle aracına gizlice ortam dinleme cihazı yerleştirdiğini ileri sürerek boşanma davası açtı.