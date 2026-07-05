Yargıtay'dan boşanma davasında emsal karar! Hem nafakadan hem tazminattan oldu
Zonguldak'ta eşinin kendisini aldattığından şüphelenen kadın, eşinin aracına gizlice ortam dinleme cihazı yerleştirdi. Çocuk sahibi olabilmek için sürekli büyü ve muska işleriyle uğraştığı da belirlenen kadın hakkında açılan boşanma davasında Yargıtay emsal niteliğinde bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, gizlice dinleme yapılmasını ve büyü işlerine yönelmeyi evlilik birliğini temelinden sarsan ağır kusur olarak değerlendirerek kadının nafaka ve tazminat taleplerinin reddedilmesini hukuka uygun buldu.
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte evliliklerde güven sorunları nedeniyle başvurulan gizli dinleme yöntemleriyle ilgili Yargıtay'dan emsal niteliğinde bir karar çıktı. Zonguldak'ın Devrek ilçesinde açılan ve Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi üzerinden Yargıtay'a taşınan davada, eşinin aracına gizlice ses kayıt ve ortam dinleme cihazı yerleştiren kadının bu eylemi boşanma davasında "ağır kusur" olarak değerlendirildi.
"TÜP BEBEK TEDAVİSİ SONUÇ VERMEYİNCE BÜYÜYE VE MUSKAYA YÖNELDİ"
Dava dosyasına göre 2021 yılında resmi nikahla evlenen çiftin evliliği bir süre sonra çıkmaza girdi. Davacı erkek eş, çocuk sahibi olabilmek için üç kez tüp bebek tedavisi gördüklerini ancak sonuç alamadıklarını belirtti.
Bu süreçten sonra eşinin psikolojisinin bozulduğunu öne süren koca, kadının sürekli hocalarla görüştüğünü, büyü ve muska işleriyle uğraşmaya başladığını, bununla da yetinmeyerek aşırı kıskançlık nedeniyle aracına gizlice ortam dinleme cihazı yerleştirdiğini ileri sürerek boşanma davası açtı.
KADINDAN "ALDATILDIM VE TEHDİT EDİLDİM" SAVUNMASI
Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre davalı kadın ise iddiaları reddederek karşı dava açtı. Eşinin kendisini evli bir kadınla aldattığını, bu kadına TOKİ'den kredi kullanarak ev aldığını ve telefon kayıtlarının incelenmesi halinde sadakatsizliğin ortaya çıkacağını öne sürdü.
Kadın ayrıca eşinin kendisine ruhsatsız tabanca doğrultarak evden attığını iddia ederek 100 bin lira maddi, 100 bin lira manevi tazminat ile nafaka talebinde bulundu.
YEREL MAHKEME: "GİZLİ DİNLEME PSİKOLOJİK ŞİDDETTİR"
Dosyayı inceleyen yerel mahkeme, kadının ileri sürdüğü silahla tehdit ve aldatma iddialarının yeterli delille ispatlanamadığına hükmetti.
Buna karşılık mahkeme, kadının eşinin aracına gizlice dinleme cihazı yerleştirmesini ve büyü ile muska işleriyle uğraşmasını evlilik birliği açısından "katlanılamaz seviyede psikolojik şiddet" olarak değerlendirdi.
Yargılama sırasında erkeğin de eşi ve ortak yaşamla yeterince ilgilenmediği belirlenerek "hafif kusurlu" olduğuna karar verildi. Mahkeme, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında kadını ağır kusurlu, erkeği ise hafif kusurlu bularak tarafların boşanmasına hükmetti.