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Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde dün çıkan orman yangını, büyük ölçüde kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Bereketli Mahallesi yakınlarında çıkan ve Konakpınar, Çaparlı, Ataköy mahalleleri çevresinde etkili olan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı - 1

Ekipler, büyük ölçüde kontrol altına alınan yangın bölgesindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Söndürme çalışmalarına uçak ve helikopterin de destek vereceği öğrenildi.

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Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı - 2

Bu arada Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yangında hasara uğrayan tarlalardaki mahsullere ilişkin tespit çalışmaları yürütüyor.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı - 3

"UÇAKLAR, DOZERLER, MAKİNELER SAĞ OLSUNLAR, KURTARDILAR"

Konakpınar Mahallesi sakinlerinden Remzi Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının Bereketli Mahallesi yakınlarında daha çok etkili olduğunu söyledi.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı - 4

Mahalledeki bir hayvan damında da hasar oluştuğunu anlatan Çakır, "Yangının nasıl çıktığını bilen yok, Konakpınar, Çaparlı'ya kadar dayandı. Uçaklar, dozerler, makineler sağ olsunlar, kurtardılar." diye konuştu.

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