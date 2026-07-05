Şanlıurfa'da battaniyeye sarılı ceset bulundu: Kimliği belli oldu

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde boş arazide battaniyeye sarılı halde bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kimlik tespitinde cesedin İran uyruklu Omid Lotfipour'a (52) ait olduğu ortaya çıktı.javascript:;

Şanlıurfa'da boş arazide İran uyruklu Omid Lotfipour'un (52) battaniyeye sarılı cesedi bulundu.

DETAYLI İNCELEME BAŞLATILDI

Olay, sabah saatlerinde, Eyyübiye ilçesi Akabe Mahallesi'nde çevre yolundaki boş arazide meydana geldi. Bağ evlerine gitmek üzere bölgeden geçenler, arazide battaniyeye sarılı halde hareketsiz yatan kişiyi fark edip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri güvenlik şeridiyle çevrilirken, polis ekipleri bölgede detaylı inceleme başlattı.

Omid Lotfipour (52) (DHA)

İRAN UYRUKLU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olay Yeri İnceleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı kimlik tespit çalışmaları sonucunda, ölen kişinin İran uyruklu Omid Lotfipour olduğu belirlendi. Lotfipour'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.