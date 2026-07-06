Balıkesir'de orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Ustaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

"TÜM VATANDAŞLARIMIZA GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İLETİYORUM"

Kentte gün içinde 2 orman yangını meydana geldiği bilgisini veren Ustaoğlu, "Kepsut ilçemiz Sarıfakılar Mahallesi'nde de devam eden bir orman yangınımız var. Şu an oradan aldığımız son bilgi henüz kontrol altına alınmış değil ama etrafı çevrelenmiş. Muhtemelen önümüzdeki saatlerde kontrol altına alınacağını bekliyoruz." dedi.

Ustaoğlu, Altıeylül ilçesindeki orman yangınına da havadan ve karadan müdahalenin devam ettiğini belirterek, ekili arazilerde ciddi zararın meydana geldiğini aktardı.

Yangın kontrol altına alındıktan sonra ekiplerin arazilerdeki zararları tespit edeceğini dile getiren Ustaoğlu, şöyle konuştu: