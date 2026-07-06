Balıkesir'de orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışma başlatıldı. Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da Altıeylül ilçesindeki orman yangınına da havadan ve karadan müdahalenin devam ettiğini belirterek, ekili arazilerde ciddi zararın meydana geldiğini aktardı.
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışma başlatıldı. Kırsal Bereketli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yayılan alevler, Bereketli Mahallesi'nde çok sayıda büyükbaş hayvanın bulunduğu bir çiftliğin samanlık bölümüne sıçradı.
Samanlıktaki yangını müdahaleyle söndüren ekipler, alevlerin çiftlik geneline yayılmasını engelledi. Yangına çevre illerden ekipler de desteğe geldi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.