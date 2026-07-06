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Balıkesir'de orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale sürüyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Balıkesir'de orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışma başlatıldı. Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da Altıeylül ilçesindeki orman yangınına da havadan ve karadan müdahalenin devam ettiğini belirterek, ekili arazilerde ciddi zararın meydana geldiğini aktardı.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışma başlatıldı. Kırsal Bereketli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Balıkesir'de orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale sürüyor - 1

İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yayılan alevler, Bereketli Mahallesi'nde çok sayıda büyükbaş hayvanın bulunduğu bir çiftliğin samanlık bölümüne sıçradı.

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Balıkesir'de orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale sürüyor - 2

Samanlıktaki yangını müdahaleyle söndüren ekipler, alevlerin çiftlik geneline yayılmasını engelledi. Yangına çevre illerden ekipler de desteğe geldi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Balıkesir'de orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale sürüyor - 3

"TÜM VATANDAŞLARIMIZA GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İLETİYORUM"

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da bölgeye gelerek söndürme çalışmalarına ilişkin Balıkesir Orman Bölge Müdürü Musa Şen'den bilgi aldı.

Ustaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Balıkesir'de orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale sürüyor - 4

Kentte gün içinde 2 orman yangını meydana geldiği bilgisini veren Ustaoğlu, "Kepsut ilçemiz Sarıfakılar Mahallesi'nde de devam eden bir orman yangınımız var. Şu an oradan aldığımız son bilgi henüz kontrol altına alınmış değil ama etrafı çevrelenmiş. Muhtemelen önümüzdeki saatlerde kontrol altına alınacağını bekliyoruz." dedi.

Ustaoğlu, Altıeylül ilçesindeki orman yangınına da havadan ve karadan müdahalenin devam ettiğini belirterek, ekili arazilerde ciddi zararın meydana geldiğini aktardı.

Yangın kontrol altına alındıktan sonra ekiplerin arazilerdeki zararları tespit edeceğini dile getiren Ustaoğlu, şöyle konuştu:

Balıkesir'de orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale sürüyor - 5

"Şu ana kadar biz her iki yangına 5 uçak, 8 helikopter, 44 arazöz, 16 itfaiye ile jandarma ve emniyetimizin araçlarıyla müdahale ediyoruz. Bunun yanında greyderler, dozerler ve 550 personelle yangınlara müdahalemiz devam ediyor. Hava kararıyor, bundan sonra beklentimiz ekiplerimizin önümüzdeki saatlerde karadan yangının etrafını çevirip kontrol altına alınması yönündedir. Vatandaşlarımız merak etmesinler, devletimiz yanlarındadır."

Balıkesir'de orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale sürüyor - 6

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey de ekiplerin yoğun bir şekilde yangına müdahalesi olduğunu dile getirdi.

Canbey, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "İnşallah tez zamanda yangının söndüğünü hep birlikte görmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

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