İngiltere'deki hastanelerde doğum skandalı! Yüzlerce anne ve bebek ihmalin kurbanı oldu

İngiltere'de hazırlanan bağımsız bir rapor Nottingham'daki hastanelerde yaşanan ihmal ve sistematik başarısızlıklar nedeniyle 500'den fazla anne ve bebeğin öldüğünü veya zarar gördüğünü ortaya çıkardı. Yaklaşık 2 bin 500 aileyi etkileyen bu skandal NHS tarihinin en büyük doğum trajedilerinden biri olarak nitelendirildi.

İngiltere'nin Nottingham kentindeki hastanelerde yaşanan doğum ihmalleri, yetersiz bakım ve sistematik başarısızlık nedeniyle 500'den fazla anne ve bebeğin öldüğü veya zarar gördüğü bildirildi. The Guardian gazetesi, doğum uzmanı Donna Ockenden'in Nottingham'daki doğum hizmetlerine yönelik kapsayıcı ve bağımsız bir rapor hazırladığını aktardı.

500'DEN FAZLA ANNE VE BEBEK ZARAR GÖRDÜ İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) "en büyük doğum skandalı" şeklinde nitelenen rapora göre Nottingham'daki hastanelerde yetersiz bakım, ihmal ve sistematik başarısızlık nedeniyle 500'den fazla anne ve bebek zarar gördü veya hayatını kaybetti.

Nottingham Üniversitesi hastanelerinde 13 yıl boyunca yetersiz tedavi gören toplam 444 kadın ve 76 yeni doğan bebek "potansiyel olarak önlenebilir" sonuçlar yaşarken, yeni doğan bebekler yetersiz bakım gördü, farklı bir tutum uygulanması halinde zarar görmeyecekleri tespit edildi.

SKANDALI RAPOR ORTAYA ÇIKARDI Nottingham'da 2012-2025 dönemindeki ölü doğum, yeni doğan ölümleri, anne ölümleri ve ağır yaralanma vakalarının incelendiği ve yaklaşık 2 bin 500 aileyi etkileyen raporla ilgili konuşan Ockenden, rapor bulgularının son derece rahatsız edici olduğunu söyledi. Ockenden, genç personelin endişelerini dile getirmekten "korktuğunu" aktararak hastanelerde kurumsal itibarın öne çıktığını savundu.