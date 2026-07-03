Sakarya'da sucuk üretim tesisinde 5 buçuk ton etiketsiz et ele geçirildi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde faaliyet gösteren bir sucuk işletmesinde gerçekleştirilen ruhsat denetiminde, 5 bin 500 kilogram etiketsiz et ve et ürünü ele geçirildi.