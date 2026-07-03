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Aksaray’da katliam gibi kaza! Otobüs yoldan çıktı: Yaralılar var

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Aksaray’da katliam gibi kaza! Otobüs yoldan çıktı: Yaralılar var

Aksaray’da yolcu otobüsü yoldan çıktı. 2 şoför, 1 muavin ve 34 yolcunun bulunduğu otobüste, çok sayıda kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Ankara- Niğde kara yolu Babakonağı mevkisinde meydana geldi.

İstanbul'dan Irak'a giden Yahya A. yönetimindeki 65 BJ 369 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

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2 şoför, 1 muavin ve 34 yolcunun bulunduğu otobüste, çok sayıda kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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