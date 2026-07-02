Vicdansızlığın böylesi! Ağzı bağlı çöp torbasında bulundu
Mersin'in Tarsus ilçesinde vicdanları sızlatan bir olay yaşandı. Çöp konteynerinden gelen miyavlama seslerini duyan belediye temizlik görevlileri, yaptıkları kontrolde ağzı sıkıca bağlanmış bir poşetin içinde ölüme terk edilmiş 5 yavru kedi buldu.
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir çöp konteynerinden gelen seslerin ardından yürek dağlayan tablo ortaya çıktı.
Olay, ilçeye bağlı Tozkoparan Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çöpleri toplarken konteynerlerden birinden gelen sesleri fark etti.
AĞZI BAĞLI POŞETLE ATMIŞLAR!
Yavru kedilerin sesini duyan temizlik işçileri, çöpten aldıkları ağzı bağlı bir poşeti açtıklarında 5 yavru kediyi gördü.
Kediler hava alması için poşetten çıkarılarak, durum belediyenin veterinerlerine haber verildi.
Veteriner Müdürlüğü ekipleri, yavru kedileri alarak Tarsus Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Kediler burada biberonla beslenip, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
Yeniden hayata tutunan kedilerin büyüdükten sonra sahiplendirilmesinin planlandığı öğrenildi.