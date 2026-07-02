Vicdansızlığın böylesi! Ağzı bağlı çöp torbasında bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde vicdanları sızlatan bir olay yaşandı. Çöp konteynerinden gelen miyavlama seslerini duyan belediye temizlik görevlileri, yaptıkları kontrolde ağzı sıkıca bağlanmış bir poşetin içinde ölüme terk edilmiş 5 yavru kedi buldu.