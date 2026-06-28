AFAD duyurdu: Balıkesir'de 4.0 büyüklüğünde deprem!
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın paylaştığı verilere göre sarsıntı 11,33 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremin saat kaçta gerçekleştiği ve merkez üssüne ilişkin ayrıntılar kamuoyuyla paylaşılırken ilk açıklamada teknik bilgiler de yer aldı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 28 Haziran 2026 tarihinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin saat 15.56'da kaydedildiğini ve yerin 11,33 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.
AFAD İLK BİLGİLERİ PAYLAŞTI
AFAD Deprem Dairesi tarafından paylaşılan bilgilere göre depremin büyüklüğü 4,0 (Mw) olarak ölçüldü. Sarsıntının merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olarak açıklandı. Açıklamada depremin 28 Haziran 2026 tarihinde saat 15.56.12'de meydana geldiği bilgisi de yer aldı.
|Bilgi
|Detay
|Büyüklük
|4,0 (Mw)
|Merkez üssü
|Sındırgı (Balıkesir)
|Tarih
|28 Haziran 2026
|Saat
|15.56.12 TSİ
|Derinlik
|11,33 kilometre
|Enlem
|39.18667 N
|Boylam
|28.12139 E
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
5.56 – Sındırgı (Balıkesir) – 4,0 (Mw)
15.19 – Sındırgı (Balıkesir) – 1,3 (ML)
15.18 – Doğanşehir (Malatya) – 1,2 (ML)
15.05 – Dalaman (Muğla) – 1,6 (ML)
14.52 – Sındırgı (Balıkesir) – 1,2 (ML)
14.48 – Pınarbaşı (Kayseri) – 2,0 (ML)
14.43 – Ege Denizi (Seferihisar/İzmir açıkları) – 2,7 (ML)
13.33 – Sincar, Ninova (Irak) / İdil (Şırnak) yakınları – 2,1 (ML)
13.18 – Finike (Antalya) – 1,8 (ML)
12.51 – Pınarbaşı (Kayseri) – 1,8 (ML)
12.43 – Köyceğiz (Muğla) – 1,2 (ML)
12.33 – Ceyhan (Adana) – 1,6 (ML)
12.30 – Kuşadası (Aydın) – 2,3 (ML)
12.30 – Narlıdere (İzmir) – 1,6 (ML)
12.18 – Kuşadası (Aydın) – 1,9 (ML)
12.00 – Köyceğiz (Muğla) – 0,7 (ML)
11.51 – Sındırgı (Balıkesir) – 1,9 (ML)
11.35 – Kuşadası (Aydın) – 1,1 (ML)
11.08 – Ege Denizi (Datça/Muğla açıkları) – 1,3 (ML)
10.57 – Dalaman (Muğla) – 1,7 (ML)
10.46 – Dalaman (Muğla) – 1,6 (ML)