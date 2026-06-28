AFAD duyurdu: Balıkesir'de 4.0 büyüklüğünde deprem!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 28 Haziran 2026 tarihinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin saat 15.56'da kaydedildiğini ve yerin 11,33 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.

(Fotoğraf: AA)

AFAD İLK BİLGİLERİ PAYLAŞTI

AFAD Deprem Dairesi tarafından paylaşılan bilgilere göre depremin büyüklüğü 4,0 (Mw) olarak ölçüldü. Sarsıntının merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olarak açıklandı. Açıklamada depremin 28 Haziran 2026 tarihinde saat 15.56.12'de meydana geldiği bilgisi de yer aldı.