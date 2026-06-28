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AFAD duyurdu: Balıkesir'de 4.0 büyüklüğünde deprem!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
AFAD duyurdu: Balıkesir'de 4.0 büyüklüğünde deprem!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın paylaştığı verilere göre sarsıntı 11,33 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremin saat kaçta gerçekleştiği ve merkez üssüne ilişkin ayrıntılar kamuoyuyla paylaşılırken ilk açıklamada teknik bilgiler de yer aldı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 28 Haziran 2026 tarihinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin saat 15.56'da kaydedildiğini ve yerin 11,33 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

AFAD İLK BİLGİLERİ PAYLAŞTI

AFAD Deprem Dairesi tarafından paylaşılan bilgilere göre depremin büyüklüğü 4,0 (Mw) olarak ölçüldü. Sarsıntının merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olarak açıklandı. Açıklamada depremin 28 Haziran 2026 tarihinde saat 15.56.12'de meydana geldiği bilgisi de yer aldı.

Bilgi Detay
Büyüklük 4,0 (Mw)
Merkez üssü Sındırgı (Balıkesir)
Tarih 28 Haziran 2026
Saat 15.56.12 TSİ
Derinlik 11,33 kilometre
Enlem 39.18667 N
Boylam 28.12139 E

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

5.56Sındırgı (Balıkesir)4,0 (Mw)

15.19Sındırgı (Balıkesir)1,3 (ML)

15.18Doğanşehir (Malatya)1,2 (ML)

15.05Dalaman (Muğla)1,6 (ML)

14.52Sındırgı (Balıkesir)1,2 (ML)

14.48Pınarbaşı (Kayseri)2,0 (ML)

14.43Ege Denizi (Seferihisar/İzmir açıkları)2,7 (ML)

13.33Sincar, Ninova (Irak) / İdil (Şırnak) yakınları2,1 (ML)

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

13.18Finike (Antalya)1,8 (ML)

12.51Pınarbaşı (Kayseri)1,8 (ML)

12.43Köyceğiz (Muğla)1,2 (ML)

12.33Ceyhan (Adana)1,6 (ML)

12.30Kuşadası (Aydın)2,3 (ML)

12.30Narlıdere (İzmir)1,6 (ML)

12.18Kuşadası (Aydın)1,9 (ML)

12.00Köyceğiz (Muğla)0,7 (ML)

11.51Sındırgı (Balıkesir)1,9 (ML)

11.35Kuşadası (Aydın)1,1 (ML)

11.08Ege Denizi (Datça/Muğla açıkları)1,3 (ML)

10.57Dalaman (Muğla)1,7 (ML)

10.46Dalaman (Muğla)1,6 (ML)

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