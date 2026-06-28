Adana'da evde yangın paniği: Kullanılamaz hale geldi

Adana’nın Feke ilçesinde bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. İhbar ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Müdahale sonucu alevler söndürülürken yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.