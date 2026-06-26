Gebze’deki çöken bina ile ilgili nihai rapor savcılığa sunuldu

Gebze’de 4 kişinin hayatını kaybettiği çöken bina ile ilgili nihai rapor savcılığa sunuldu. Rapor, Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden akademisyenlerin bulunduğu bilirkişi heyeti tarafından hazırlandı. Dosyaya giren raporda çökme ile ilgili zemin koşulları, yeraltı su hareketleri ve bölgenin jeolojik yapısı öne çıktı.

Gebze'de dört kişinin hayatını kaybettiği bina çökmesi soruşturması kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu tamamlanarak savcılığa sunuldu. Raporda, incelemelerin ağırlıklı olarak bölgenin zemin yapısı, yer altı su hareketleri ve bölgenin jeolojik özellikleri üzerinde yoğunlaştığı belirtildi. Kamuoyunda gündeme getirilen metro bağlantısına ilişkin değerlendirmeleri de ele alan raporda, söz konusu ilişkiyi ortaya koyan herhangi bir bulguya rastlanmadığı kaydedildi. Daha önce hazırlanan mahalli bilirkişi raporu ile bilim kurulu raporunda da çökme ile metro inşaatı arasında bir bağlantı tespit edilemediği belirtilmişti. ZEMİN VE YERALTI SUYU RAPORUN ODAĞINDA Edinilen bilgiye göre, hidrolik mühendisliği, jeofizik mühendisliği, harita mühendisliği, inşaat mühendisliği ve imar hukuku gibi farklı disiplinlerden uzman isimlerden oluşan heyet, saha incelemeleri ve teknik değerlendirmeler yaptı.

İHA Hazırlanan raporda, binanın bulunduğu alanın eski dere yatağı niteliğinde olduğu, zeminde doğal su hareketlerinin gözlendiği ve yeraltı sularının zemin yapısını zaman içerisinde etkileyebilecek özellikler taşıdığı değerlendirildi. Zeminin gözenekli yapısı ve su etkisiyle oluşabilecek aşınmaların da inceleme kapsamında ele alındığı, binanın bulunduğu alanın kontrolsüz dolgu zemin üzerinde yer aldığı ve değerlendirmelerin ağırlıklı olarak zemin koşulları ile yeraltı su hareketleri üzerinde yoğunlaştığı belirtildi. METRO İDDİALARINA RAPORDAN NET YANIT Bilirkişi heyetinin incelemelerinde dikkat çekilen bir diğer husus ise olay öncesindeki süreç oldu. Yapılan değerlendirmede, metro imalatının olaydan uzun süre önce tamamlandığı ve tünel betonlamasının bitirildiği, buna karşın binada gözlenen çatlaklar ile zemin yumuşamasına ilişkin belirtilerin daha sonraki dönemde ortaya çıktığı ifade edildi.

İHA Daha önce hazırlanan iki raporda olduğu gibi nihai raporda da binanın altında oluşan boşluğun metro tüneline uzanan bir bağlantısının tespit edilemediği, tünel yapısında herhangi bir deformasyon, çatlak veya çökme bulgusuna rastlanmadığı belirtildi. AKSE SAPAĞI'NDA DÖNÜŞÜM SÜRECİ ÇOK YÖNLÜ İLERLİYOR Yetkililerden edinilen bilgilere göre, Akse Sapağı'ndaki kentsel dönüşüm süreci yalnızca binaların yıkılıp yeniden yapılmasından ibaret değil. Bölgede tespit edilen zemin yapısı nedeniyle jeolojik etütler, zemin iyileştirme yöntemleri, yapı teknikleri ve mülkiyet süreçleri birlikte değerlendiriliyor. Bölgedeki binalar hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kayıtlarında kesinleşmiş riskli yapı tespitleri ve yıkım kararları bulunuyor. Bu nedenle yeni teknik veya hukuki değerlendirmeler tamamlanıncaya kadar belediyenin mevcut idari süreçlerde tek taraflı işlem yapma imkânı bulunmuyor.