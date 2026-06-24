Anadolu Otoyolu'nda ticari araç bariyere saplandı: 1 ölü 3 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde hafif ticari aracın bariyere saplanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, ikisi çocuk 3 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücü Nevzat K. ile araçtaki 3 kişi itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Sürücü Nevzat K, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.