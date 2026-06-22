Sakarya'da 1 kilo metamfetamin ele geçirildi; 3 gözaltı

Sakarya'da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda, motosikletle kente uyuşturucu getirdiği belirlenen şüpheli ile uyuşturucuyu teslim alacağı tespit edilen 2 kardeş yakalandı. Operasyonda 1 kilo metamfetamin ve 21 bin lira ele geçirildi.