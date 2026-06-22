Osmaniye'de sokak ortasında bıçaklı dehşet: 66 yaşındaki adam yaşamını yitirdi

Osmaniye'de iki kişi arasında sokak ortasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ökkeş G., cebinden çıkardığı bıçakla Bayram Güloğlugil'e (66) saldırdı. 66 yaşındaki Güloğlugil olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan şüpheli ekiplerce kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Osmaniye'de akşam saatlerinde merkeze bağlı Alibeyli Mahallesi'nde Ökkeş G. ve Bayram Güloğlugil, iddiaya göre sokakta henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ökkeş G., cebinden çıkardığı bıçakla Güloğlugil'e saldırdı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Güloğlugil, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Güloğlugil'in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Güloğlugil'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cinayet şüphelisi Ökkeş ise polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.