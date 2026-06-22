Milyonluk haraç seansları ve savunma kalkanı! Barış Boyun örgütünün 'kravatlı' hücresi deşifre oldu



Gizli tanığın verdiği bilgilere göre, örgütün hedef aldığı kişilere "ceza" kestiği tek bir toplantıdan yaklaşık 4-5 milyon TL gelir elde edilebiliyor. Bu paranın dağıtımı ise örgütün devamlılığı için hayati önem taşıyor.

Bir kısmı cezaevindeki örgüt üyelerine ve ailelerine "maaş" olarak dağıtılıyor. Büyük bir bölümü yurt dışındaki Barış Boyun'a ve yönetici kadroya gönderiliyor.Kalan meblağ ise örgütün cephanesini yenilemek için silah ve yeni adam teminine ayrılıyor.