Milyonluk haraç seansları ve savunma kalkanı! Barış Boyun örgütünün 'kravatlı' hücresi deşifre oldu
İtalya’da tutuklu olan Barış Boyun’un silahlı suç örgütüne darbe üstüne darbe vuruluyor. Son operasyonda 6'sı avukat 33 şüphelinin tutuklanmasının ardındaki sır perdesini gizli tanık "Kartal" araladı. "Cemaat" adı verilen haraç zirvelerinden hukuk ağının işleyişine kadar kan donduran itiraflar haberimizde...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, geçtiğimiz haftalarda Barış Boyun liderliğindeki organize silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli Tekirdağ, İzmir, Siirt, Samsun, Tokat ve Şanlıurfa'da toplam 113 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 45 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 33'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, dört kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan isimlerden 6'sı ise örgütün avukat yapılanmasında rol alan isimlerdi. Soruşturma dosyasının ayrıntılarına SABAH ulaştı.
"BARIŞ BOYUN'UN SELAMIYLA İFADELERİ DEĞİŞTİRİYORLAR"
Gizli tanık Kartal'ın beyanlarına göre, örgütün hukuk birimi bir savunma mekanizmasından ziyade bir "ifade manipülasyon merkezi" gibi çalışıyor. Kartal, örgütün vekaletli avukatı Çağla Merve Özdemir'in uzun yıllardır bu yapının merkezinde olduğunu belirtti.