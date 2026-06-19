Rüşvet şüphelisi doktor kürtaj için 10 bin ile 100 bin lira arasında değişen miktarlarda para istemiş

Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde Kadın Doğum Uzmanı olarak görev yapan Ferhat T.'nin kürtaj için gelen kadınlardan para talep ettiği ve parayı veren kadınlara kürtaj yaptığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Zonguldak merkezli Bartın, Düzce ve Karabük'te başlatılan soruşturmada 4 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapıldı.

16 Haziran'da, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde görevli Kadın Doğum Uzmanı doktor Ferhat T. ile aralarında sekreterinin de olduğu 11'i kadın 20 kişi gözaltına alındı. Ferhat T.'nin para talep edip kürtaj yaptığı iddia edilirken, bazı kadınlara ise yasal sürenin dışında kürtaj yaptığı öne sürüldü.

Gözaltına alınan 6 erkeğin ise kürtaj için talep edilen parayı ödeyip, 'Rüşvet verme' suçunu işledikleri ifade edildi. Ferhat T.'nin rüşvet alıp kürtaj işlemlerini çalıştığı hastanede yaptığı belirtildi. Soruşturmada, 17 Haziran'da adliyeye sevk edilen 8 kadın ve 1 erkek şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.