İçişleri Bakanlığı'ndan YKS talimatı! Dev ekranda milli maç yayınları iptal ediliyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatının ardından harekete geçen valilikler ve belediyeler; YKS nedeniyle gürültü kirliliğini ve ulaşım aksamalarını önlemek amacıyla, meydanlarda kurulacak dev ekranlardaki milli maç yayınlarının iptal edildiğini duyurdu.

Hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde, öğrencilerin huzurlu bir ortamda dinlenebilmeleri, sınav merkezlerine ulaşımda aksama yaşanmaması ve gürültü kirliliğinin önlenmesi amacıyla valilikler ve belediyeler harekete geçti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin YKS talimatının ardından, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın hafta sonu oynayacağı Dünya Kupası karşılaşması için meydanlarda planlanan dev ekran organizasyonları üst üste iptal edilmeye başlandı.



BAKAN ÇİFTÇİ TEDBİRLERİ DUYURDU

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi,Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yönelik tedbirler kapsamında yurt genelinde 11 bin 883 okulda 44 bin 886 personel ve 6 bin 907 ekibin görev yapacağını bildirdi.

Bakan Çiftçi, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek YKS'ye yönelik alınan tedbirler ve gerçekleştirilecek çalışmalara ilişkin NSosyal hesabından açıklamada bulundu. Sınava 2 milyon 425 bin 560 kişinin katılacağını hatırlatan Çiftçi, huzur ve güven içerisinde sınava girebilmesi için Bakanlığın tüm birimleriyle hazırlıklarını tamamladıklarını ve gerekli tedbirleri aldıklarını vurguladı.

Çiftçi, "Ülke genelinde 11 bin 883 okulda, 44 bin 886 personelimiz ve 6 bin 907 ekibimiz görev yapacak. Sınav merkezleri sınavdan bir gün önce başlayarak ekip marifetiyle kontrol edilecek, sınav binaları ve çevresinde güvenlik, trafik ve gürültüye ilişkin tüm tedbirler titizlikle uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.