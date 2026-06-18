İstanbul Fatih'te korkutan yangın! Motosikletler kullanılamaz hale geldi
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İstanbul Fatih’te bir motosiklet tamirhanesinde çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Kısa sürede büyüyerek bitişikteki binaya sıçrayan alevler nedeniyle tamirhanedeki onlarca motosiklet kullanılamaz hale geldi.
İstanbul'un Fatih ilçesinde motosiklet tamirhanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan motosiklet dükkanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak yan binaya da sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın nedeniyle tamirhanedeki motosikletler kullanılamaz hale geldi.
Olay yeri inceleme ekipleri de yangının nedenine ilişkin çalışma başlattı.