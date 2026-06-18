İstanbul Fatih'te korkutan yangın! Motosikletler kullanılamaz hale geldi

İstanbul Fatih’te bir motosiklet tamirhanesinde çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Kısa sürede büyüyerek bitişikteki binaya sıçrayan alevler nedeniyle tamirhanedeki onlarca motosiklet kullanılamaz hale geldi.