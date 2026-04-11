Okulu 'av sahası'na çevirmiş! İşte Fatma Nur öğretmenin katili için istenen ceza

Lisede öğretmeni Fatma Nur Çelik'i öldüren ve bir öğretmenle 5 öğrenciyi yaralayan 17 yaşındaki Furkan Bakalım tasarlayarak canavarca hisle öldürmekten yargılanacak.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Zanlı hakkında Çelik'i hayattan koparıp 6 kişiyi de yaralaması nedeniyle, "Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Kadına Karşı Tasarlayarak Canavarca Hisle Öldürme" suçundan ve 6 kişiyi de yaralaması nedeniyle, "Çocuğa Karşı Tasarlayarak Canavarca Hisle Öldürmeye Teşebbüs", "Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Tasarlayarak Canavarca Hisle Öldürmeye Teşebbüs" suçlarından toplamda 126 yıla kadar hapsi istendi.

KATLAR ARASINDA GEZİP ARAMIŞ



Sabah Gazetesi'nin haberine göre, 17 yaşındaki sanık Furkan Bakalım cinayeti aylar öncesinden tasarladı ve okulu adeta bir "av sahası"na çevirdi. Olay günü öğretmenlerin hangi sınıfta olduğunu tespit eden sanığın, katlar arasında gezerek uygun anı beklediği ve tuvalette saklandığı kamera kayıtlarıyla kesinleşti.