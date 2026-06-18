Bodrum’da TÜGVA Yaz Okulu rüzgârı esti

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından geleneksel hâle getirilen “Yaz Okulu” projesinin lansman programı Bodrum'da gerçekleştirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan Heredot Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen lansman programına gençler yoğun ilgi gösterdi. Bodrum'un dört bir yanından gelen 3.000 ortaokullu genç salonu doldurdu. Toplumun tüm kesimlerinden katılımın olduğu büyük organizasyon kapsamında bölgede uzun süredir görülmemiş bir coşku yaşandı.

Bu yıl "Renklensin Yaz Okulumuz" mottosuyla gerçekleştirilecek projenin Bodrum lansman programına; Muğla Valisi İdris Akbıyık, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ve çok sayıda davetli katılım sağladı.

Uzman eğitmenler eşliğinde, Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilecek Yaz Okulu'nda öğrenciler, hem eğlenme hem de kendilerini geliştirme fırsatı yakalayacak. Proje kapsamında; Kur'an-ı Kerim, Elifba, siyer ve temel dini bilgilerden oluşan değerler eğitimi, futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, geleneksel okçuluk ve yüzme gibi sportif faaliyetler, akıl ve zekâ oyunları, el sanatları, bilgi yarışmaları, doğa kampları ve çevre gezileri gibi kültürel ve sosyal etkinlikler yer alacak.

TÜGVA Yaz Okulu projesi hakkında detaylı bilgi ve başvuru işlemleri vakfın resmi internet sitesi ile sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirilebiliyor.