TÜGVA Genç Yönetici Okulu 2026 Zirve Programı İstanbul’da gerçekleştirildi
TÜGVA tarafından 2018’den bu yana düzenlenen Genç Yönetici Okulu projesi kapsamında gerçekleştirilen “Genç Yönetici Okulu 2026 Zirve Programı” İstanbul’da yoğun katılımla yapıldı. İş, teknoloji, savunma sanayii, medya, sağlık ve girişimcilik dünyasının önde gelen isimlerini gençlerle buluşturan programda; liderlik, girişimcilik, kriz yönetimi, üretim kültürü ve sürdürülebilir başarı başlıkları ele alındı.
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından 2018 yılından bu yana düzenlenen Genç Yönetici Okulu projesi kapsamında, gençlerin iş dünyasının önde gelen isimlerinin deneyimlerini dinleme fırsatı bulduğu "Genç Yönetici Okulu 2026 Zirve Programı" İstanbul'da gerçekleştirildi.
İstanbul'da bulunan Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde düzenlenen program; Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, ALTUR Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Albayrak, Erdemoğlu Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Gürmen Group Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin Gür Solmaz, DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, Miray Yapım Kurucusu Eyüp Gökhan Özekin, tıp doktoru Prof. Dr. Oytun Erbaş, ekonomist Mert Başaran, TV sunucusu Cansu Canan Özgen, ShiftDelete.net Kurucusu Hakkı Alkan, gazeteci Türker Akıncı ve birçok önemli konuğun yanı sıra çok sayıda katılımcının yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.
Program kapsamında gençler; savunma sanayiinden teknolojiye, turizmden tekstile, medyadan sağlığa, finans ve girişimcilik ekosisteminden üretim dünyasına kadar farklı alanlarda başarı hikâyeleriyle öne çıkan isimlerin tecrübelerini dinleme imkânı buldu. Oturumlarda liderlik, stratejik düşünme, kriz yönetimi, ekip kurma, girişimcilik, marka inşası, üretim kültürü, sürdürülebilir başarı ve gençlerin iş hayatındaki rolü gibi başlıklar ele alındı.
TÜGVA, 2018 yılından bu yana düzenlenen Genç Yönetici Okulu projesiyle; gençlerin yalnızca kariyer hedeflerine katkı sunmayı değil, aynı zamanda onları yönetim ahlakı, sorumluluk bilinci, girişimcilik cesareti ve liderlik vizyonuyla geleceğe hazırlamayı amaçlıyor. Program, iş hayatında yöneticilik yapan ya da yönetici olmayı hedefleyen gençlere, alanında uzman isimlerden doğrudan tecrübe aktarımı sağlarken; katılımcıların yönetim kültürünü teorik bilginin ötesinde pratik örneklerle tanımasına katkı sunuyor.
"VARSAN VARSIN, YOKSAN YOKSUN"
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TÜGVA tarafından düzenlenen Genç Yöneticilik Okulu projesi kapsamında gençlerle bir araya gelerek iş hayatı, liderlik ve kişisel gelişim üzerine kapsamlı bir tecrübe paylaşımında bulundu. Bakan Bolat, Türkiye'nin geleceğinin 'eşitlik, gençlik, girişimcilik' formülünden geçtiğini vurguladığı konuşmasında, gençlere dijital çağın imkanlarını doğru kullanma ve karakterli birer lider olma çağrısında bulundu.
Başarının tesadüf olmadığını ve sabır gerektirdiğini belirten Bolat, "Hayat yolu bir binanın yükselmesi gibi tuğlaların üst üste konulmasıyla ilerler. Dijital çağda yollar kısalmış görünse de tecrübe; yaşanmışlıkların, acıların ve yenilen kazıkların toplamıdır. Başkalarının tecrübelerinden istifade etmek, düşüp kalkarak vakit kaybetmenizi engelleyecek daha ucuz ve hızlı bir yoldur." şeklinde konuştu.
İş dünyasında var olmanın temel şartının üretmek olduğunu ifade eden Bakan Bolat, şu ifadeleri kullandı: "Hayatta bir kural vardır: Varsan varsın, yoksan yoksun. Eğer bir şeyler ortaya koyup varlığınızı hissettiriyorsanız varsınızdır. Sizi kaybetmek istemeyecek bir işveren, istediğiniz imkanları size sunacaktır. Ancak bunun temelinde 'El-Emin' sıfatına sahip olmak, yani güvenilir bir insan olmak yatar."
Gençlere finansal okuryazarlık ve tasarruf konusunda da önemli tavsiyelerde bulunan Bolat, "Geliriniz ne olursa olsun mutlaka yedek akçe ayırmayı öğrenmelisiniz. 30 bin kazanıp 100 bin harcayan, kredi kartlarını umarsızca kullanan biri için gelecek sıkıntılıdır. Şahsi, ailevi ya da devlet bütçesi fark etmez; standart formül ayağını yorganına göre uzatmaktır." uyarısında bulundu.