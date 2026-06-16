Trabzon'da ortaokul öğrencileri yemek nedeniyle hastanelik oldu

Trabzon’un Ortahisar ilçesine bağlı Konaklar Mahallesi’nde bulunan İbrahim Alemdağ Ortaokulu’nda öğrenim gören öğrenciler, yedikleri yemek sonrası fenalaştı. 12 öğrenci zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Konaklar Mahallesi'nde bulunan İbrahim Alemdağ Ortaokulu'nda öğrenim gören öğrenciler hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre, okulda bazı öğrencilerde mide bulantısı ve rahatsızlık şikayetleri görülmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahaleleri yapılan öğrencilerden 6'sı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne, 6'sı ise Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 12 öğrencinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.