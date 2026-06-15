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Süphan Dağı’nda görülmemiş olay: Haziran sıcağında beyaz gelinlik

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Süphan Dağı’nda görülmemiş olay: Haziran sıcağında beyaz gelinlik

"Herkes yaz sıcağının tadını çıkarırken, Türkiye'nin o noktasında lapa lapa kar yağdı! Bitlis'in gözbebeği Süphan Dağı, Haziran ayında adeta kıştan kalma bir güne uyandı. Nadir görülen o büyüleyici anları cep telefonuyla kaydeden vatandaş, 'Yaz ortasında bu manzarayı yaşamak inanılmaz' sözleriyle şaşkınlığını gizleyemedi. İşte ezber bozan o görüntüler..."

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, yaz günü etkili olan kar yağışı, Süphan Dağı'nı beyaza bürüdü. ağcı Mehmet Fatih Aktürk, yaz ortasında görülen kar manzarasının nadir yaşandığını belirterek, yaptığı çekimi paylaştı

Süphan Dağı’nda görülmemiş olay: Haziran sıcağında beyaz gelinlik - 1

Türkiye'nin üçüncü yüksek dağı olan 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı, yağan karın ardından yeniden beyaz örtüyle kaplandı.

SÜPHAN DAĞI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Haziran ayında sıcak havaların hakim olması beklenirken, zirvede etkili olan kar yağışı Süphan Dağı'nın doruklarını beyaza bürüdü.

Süphan Dağı’nda görülmemiş olay: Haziran sıcağında beyaz gelinlik - 2

Güzel görüntüler oluşturan dağ, doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekti.

Süphan Dağı’nda görülmemiş olay: Haziran sıcağında beyaz gelinlik - 3

O ANLARI KAYDA ALDI

Dağcı Mehmet Fatih Aktürk, yaz ortasında görülen kar manzarasının nadir yaşandığını belirterek, hava sıcaklıklarındaki ani düşüşün dikkat çekici olduğunu ifade etti.

Süphan Dağı’nda görülmemiş olay: Haziran sıcağında beyaz gelinlik - 4

HAYRAN BIRAKAN GÖRÜNTÜ

Haziran ayında yağan karla birlikte beyaza bürünen Süphan Dağı, Adilcevaz'ın eşsiz doğal güzelliklerine bir yenisini eklerken, ortaya çıkan manzara görenleri hayran bıraktı.

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