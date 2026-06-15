Süphan Dağı’nda görülmemiş olay: Haziran sıcağında beyaz gelinlik
"Herkes yaz sıcağının tadını çıkarırken, Türkiye'nin o noktasında lapa lapa kar yağdı! Bitlis'in gözbebeği Süphan Dağı, Haziran ayında adeta kıştan kalma bir güne uyandı. Nadir görülen o büyüleyici anları cep telefonuyla kaydeden vatandaş, 'Yaz ortasında bu manzarayı yaşamak inanılmaz' sözleriyle şaşkınlığını gizleyemedi. İşte ezber bozan o görüntüler..."
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, yaz günü etkili olan kar yağışı, Süphan Dağı'nı beyaza bürüdü. ağcı Mehmet Fatih Aktürk, yaz ortasında görülen kar manzarasının nadir yaşandığını belirterek, yaptığı çekimi paylaştı
Türkiye'nin üçüncü yüksek dağı olan 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı, yağan karın ardından yeniden beyaz örtüyle kaplandı.
SÜPHAN DAĞI BEYAZA BÜRÜNDÜ
Haziran ayında sıcak havaların hakim olması beklenirken, zirvede etkili olan kar yağışı Süphan Dağı'nın doruklarını beyaza bürüdü.
Güzel görüntüler oluşturan dağ, doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekti.