Süphan Dağı’nda görülmemiş olay: Haziran sıcağında beyaz gelinlik

"Herkes yaz sıcağının tadını çıkarırken, Türkiye'nin o noktasında lapa lapa kar yağdı! Bitlis'in gözbebeği Süphan Dağı, Haziran ayında adeta kıştan kalma bir güne uyandı. Nadir görülen o büyüleyici anları cep telefonuyla kaydeden vatandaş, 'Yaz ortasında bu manzarayı yaşamak inanılmaz' sözleriyle şaşkınlığını gizleyemedi. İşte ezber bozan o görüntüler..."