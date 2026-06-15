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Gaziosmanpaşa'da 3 gecekondu yandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Gaziosmanpaşa'da 3 gecekondu yandı

Gaziosmanpaşa'da çıkan yangında 3 gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Yenidoğan Mahallesi Karadeniz Sokak'taki bir gecekonduda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yan tarafta bulunan iki gecekonduya sıçradı.

Gaziosmanpaşa'da 3 gecekondu yandı - 1

Yangını fark eden ev sakinleri gecekonduları boşaltırken, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Gaziosmanpaşa'da 3 gecekondu yandı - 2

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, gecekondularda soğutma çalışması yapıldı.

Gaziosmanpaşa'da 3 gecekondu yandı - 3

Yangın nedeniyle 3 gecekondu kullanılamaz hale geldi.

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