DMM'den 25 il iddiasına resmi açıklama
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son günlerde gündeme gelen "25 yeni ilin kurulacağı" yönündeki iddiaları yalanladı. DMM, yeni il kurulmasına yönelik herhangi bir planlama veya çalışma bulunmadığını belirterek, vatandaşlara yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate alma çağrısında bulundu.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), '25 yeni ilin kurulacağı' yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın mecralarında ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan '25 yeni ilin kurulacağı' yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Yeni illerin kurulmasına yönelik mevcutta planlanan veya yürütülen herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Söz konusu iddialar, yapay gündemler oluşturarak kamuoyunda algı ve manipülasyon oluşturma amacı taşımaktadır. Vatandaşlarımızın yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate almaları önemle rica olunur" denildi.