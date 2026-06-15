DMM'den 25 il iddiasına resmi açıklama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son günlerde gündeme gelen "25 yeni ilin kurulacağı" yönündeki iddiaları yalanladı. DMM, yeni il kurulmasına yönelik herhangi bir planlama veya çalışma bulunmadığını belirterek, vatandaşlara yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate alma çağrısında bulundu.