Bursa'da 'yan bakma' kavgası ertesi gün silahlı saldırıya dönüştü: 2 yaralı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde iddiaya göre "yan bakma" nedeniyle çıkan kavga, ertesi gün silahlı saldırıya dönüştü. Bacaklarından vurulan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, olay anı hem güvenlik kamerasına hem de bir motorcunun kask kamerasına yansıdı. Polis saldırganı yakalamak için operasyon başlattı.