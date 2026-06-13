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Ankara'da dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Ankara'da dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Ankara'da etkili olan dolu yağışı ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Başkent'te öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer dolu yağışı etkili oldu. Kahramankazan ilçesinde misket büyüklüğünde dolu yağarken, yerde biriken dolunun kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı.

Ankara'da dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi - 1

Trafikte olan araçlar, yolda biriken dolu nedeniyle ilerlemekte zorluk çekti. Tarım arazileri de doludan zarar gördü. Kent merkezinde de sağanak görülürken, vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalandı.

Ankara'da dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi - 2

Bir anda bastıran sağanağa yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara sığındı

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