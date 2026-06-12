Hatay'da anız yangını! Alevler zeytinliğe sıçradı

Hatay’da anız yangınından zeytinlik alana sıçrayan alevler, yaklaşık 200 dönüm arazinin zarar görmesine neden oldu. Ekipler bölgede yer yer müdahale ve soğutma çalışması yaparak emniyet tedbirlerini sürdürdü.