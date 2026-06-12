5 metrelik çukurda can verdi! Kastamunu’da bir işçi göçük altında kaldı

Kastamonu’da kanalizasyon çalışması sırasında 5 metre derinliğindeki çukurda meydana gelen göçükte toprak altında kalan 19 yaşındaki işçi Şükrü Arslan, yaklaşık 4 saat süren arama-kurtarma çalışmalarının ardından hayatını kaybetmiş halde bulundu. Örencik Köyü Kavacık Mahallesi’nde yaşanan facia sonrası bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, acı haber genç işçinin yakınlarını yasa boğdu.

Kastamonu'da çalışma sahasında yaşanan iş kazası faciayla sonuçlandı. Kanalizasyon çalışmasını yürüten taşeron firmada görev yapan 19 yaşındaki Şükrü Arslan, çalıştığı sırada meydana gelen göçük nedeniyle tonlarca toprağın altında kaldı.

ZAMANLA YARIŞ BAŞLADI

Olay, saat 17.30 sıralarında Kastamonu'nun Örencik Köyü Kavacık Mahallesi'nde meydana geldi. Göçüğün ardından çevrede bulunanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi.

Ekipler, genç işçiye ulaşabilmek için saatlerce aralıksız çalışma yürüttü. Göçük altında kalan Arslan'ın kurtarılması için adeta zamanla yarışıldı.

4 SAAT SONRA ACI HABER

Yaklaşık 4 saat süren yoğun çalışmaların ardından Şükrü Arslan'a ulaşıldı. Ancak sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç işçinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Arslan'ın cansız bedeninin çıkarılması sırasında olay yerinde bekleyen yakınları sinir krizi geçirirken, gözyaşları sel oldu.

FACİAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA

Yaşanan acı olayın ardından güvenlik güçleri ve ilgili kurumlar tarafından inceleme başlatıldı. Göçüğün nasıl meydana geldiği ve olası ihmallerin bulunup bulunmadığı soruşturma kapsamında araştırılıyor.