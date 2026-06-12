Düzce'de zincirleme kaza! Kamyona çarpan otomobil takla attı

Düzce Kuzey Çevre Yolu Muncurlu Köprüsü’nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, kamyona ve başka bir otomobile çarpan araç takla attı. Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de gece saatleri Kuzey Çevre Yolu Muncurlu Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akçakoca istikametine seyir halinde olan 81 AEN 374 plakalı otomobil, köprü üzerinde Fındıklı Aksu köyü istikametine gitmekte olan 81 EN 120 plakalı kamyona, ardından da 81 FP 234 plakalı otomobile çarparak takla attı.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada, isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.