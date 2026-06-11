Sivas’ta feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 4’ü ağır 8 yaralı

Sivas'ta bir kez daha aynı yol ölüm ve yaralanmalarla gündeme geldi. Gürün ilçesi Konakpınar köyü yakınlarında meydana gelen kazada, Sivas'tan Gürün istikametine seyreden B.Y. yönetimindeki hafif ticari araç ile karşı yönden gelen M.K. idaresindeki 58 EA 844 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

YOLDA DEHŞET ANLARI

Şiddetli çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunanlar hurdaya dönen araçların içinde sıkışırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve kurtarma ekibi yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı.