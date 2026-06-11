Sivas’ta feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 4’ü ağır 8 yaralı
Sivas'ın Gürün ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 4'ü ağır 8 kişi yaralandı. Konakpınar mevkisinde meydana gelen kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edilirken, yaralılardan 4'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Sivas'ta bir kez daha aynı yol ölüm ve yaralanmalarla gündeme geldi. Gürün ilçesi Konakpınar köyü yakınlarında meydana gelen kazada, Sivas'tan Gürün istikametine seyreden B.Y. yönetimindeki hafif ticari araç ile karşı yönden gelen M.K. idaresindeki 58 EA 844 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
YOLDA DEHŞET ANLARI
Şiddetli çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunanlar hurdaya dönen araçların içinde sıkışırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve kurtarma ekibi yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı.
4 KİŞİNİN DURUMU KRİTİK
Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan ilk bilgilere göre yaralılardan 4'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
KAZA NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Sık sık kazaların yaşandığı belirtilen dar ve iki yönlü karayolunda meydana gelen feci kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Ekipler, çarpışmanın kesin nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.