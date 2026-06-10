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Çorlu'da feci kaza: 15 yaşındaki Rabia hayatını kaybetti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Çorlu'da feci kaza: 15 yaşındaki Rabia hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki Rabia Celil, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine gelen genç kızın ailesi sinir krizi geçirirken, sürücü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Ergene-Çorlu çevre yolunda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Rabia Celil'e, O.Ç.(24) yönetimindeki 59 APD 086 plakalı otomobil çarptı.

Fotoğraf (DHA)Fotoğraf (DHA)

Çarpmanın şiddetiyle genç kız, yol kenarına savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Rabia Celil'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Fotoğraf (DHA)Fotoğraf (DHA)

Kaza yerine gelen Celil'in yakınları büyük üzüntü yaşarken, anne ve babası sinir krizi geçirip, rahatsızlandı. Celil'in cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Çorlu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı

Fotoğraf (DHA)Fotoğraf (DHA)

Sürücü O.Ç.'yi gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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