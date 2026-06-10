Küresel ısınma Türkiye'de ters tepti! Mayıs ayında dikkat çeken değişim

Dünya genelinde sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor. Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) bünyesinde faaliyet gösteren Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin (C3S) açıkladığı verilere göre Mayıs 2026, ölçümlerin tutulmaya başlandığı tarihten bu yana en sıcak ikinci mayıs ayı olarak kayıtlara geçti. Avrupa'nın bazı bölgeleri erken ve yoğun sıcak hava dalgalarıyla karşı karşıya kalırken Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede aşırı yağışlar ve seller görüldü.

Copernicus verilerine göre mayıs ayında küresel ortalama yüzey sıcaklığı 15,81 derece olarak ölçüldü. Bu değer, 1991-2020 dönemi mayıs ortalamasının 0,55 derece üzerine çıktı. Ayrıca sıcaklıklar, sanayi öncesi dönem olarak kabul edilen 1850-1900 yılları ortalamasından 1,42 derece daha yüksek gerçekleşti. Böylece Mayıs 2026, yalnızca Mayıs 2024'ün gerisinde kalarak tarihin en sıcak ikinci mayıs ayı oldu.

Copernicus verilerine göre Mayıs 2026, kayıtlardaki en sıcak ikinci mayıs ayı olarak ölçüldü. (Fotoğraf: A Haber)

DENİZLER DE ISINMAYA DEVAM EDİYOR

Mayıs ayında deniz yüzeyi sıcaklıkları da dikkat çekici seviyelere ulaştı. Küresel ortalama deniz yüzeyi sıcaklığı 20,9 derece olarak ölçüldü ve bu değer tarihin en yüksek ikinci mayıs sıcaklığı oldu. Rekor ise 20,93 derece ile Mayıs 2024'e ait olmaya devam ediyor.

Uzmanlar, özellikle tropikal Pasifik Okyanusu'ndaki olağanüstü sıcaklıkların sürdüğünü belirtiyor. Bölgedeki gelişmeler, önümüzdeki aylarda El Nino koşullarının yeniden güçlenebileceğine işaret ediyor.

AVRUPA'DA TARİHİ ERKEN SICAK HAVA DALGASI

Mayıs ayı boyunca Avrupa'da oldukça farklı hava koşulları yaşandı. Ayın bazı dönemlerinde serin hava etkili olurken, özellikle Batı Avrupa'da yılın alışılmış döneminden çok daha erken başlayan güçlü sıcak hava dalgaları görüldü.

Copernicus'a göre bu sıcak hava dalgası, yılın bu kadar erken bir döneminde gözlemlenen en yoğun olaylardan biri olarak kayda geçti. Özellikle şu ülkeler yüksek sıcaklıklardan etkilendi:

Fransa

İngiltere

İrlanda

Portekiz

Uzmanlar, Avrupa'da sıcak hava dalgalarının daha sık görülmesi, daha uzun sürmesi ve daha erken başlamasının iklim değişikliğinin önemli sonuçlarından biri olduğunu vurguluyor.