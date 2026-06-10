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Küresel ısınma Türkiye'de ters tepti! Mayıs ayında dikkat çeken değişim

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Küresel ısınma Türkiye'de ters tepti! Mayıs ayında dikkat çeken değişim

Mayıs 2026, küresel sıcaklık kayıtlarında tarihin en sıcak ikinci mayıs ayı olarak yer aldı. Avrupa'nın batısında mevsim normallerinin çok üzerinde sıcaklıklar görülürken Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerde aşırı yağış ve seller etkili oldu.

Dünya genelinde sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor. Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) bünyesinde faaliyet gösteren Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin (C3S) açıkladığı verilere göre Mayıs 2026, ölçümlerin tutulmaya başlandığı tarihten bu yana en sıcak ikinci mayıs ayı olarak kayıtlara geçti. Avrupa'nın bazı bölgeleri erken ve yoğun sıcak hava dalgalarıyla karşı karşıya kalırken Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede aşırı yağışlar ve seller görüldü.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

KÜRESEL SICAKLIKLAR REKOR SEVİYELERE YAKLAŞTI

Copernicus verilerine göre mayıs ayında küresel ortalama yüzey sıcaklığı 15,81 derece olarak ölçüldü. Bu değer, 1991-2020 dönemi mayıs ortalamasının 0,55 derece üzerine çıktı. Ayrıca sıcaklıklar, sanayi öncesi dönem olarak kabul edilen 1850-1900 yılları ortalamasından 1,42 derece daha yüksek gerçekleşti. Böylece Mayıs 2026, yalnızca Mayıs 2024'ün gerisinde kalarak tarihin en sıcak ikinci mayıs ayı oldu.

MAYIS AYI SICAKLIK VERİLERİ

Veri Sonuç
Küresel sıcaklık 15,81°C
Normale göre fark +0,55°C
Sanayi öncesine göre fark +1,42°C
Sıcaklık sıralaması En sıcak 2. mayıs
Deniz sıcaklığı 20,90°C
Avrupa'da durum Rekor sıcak hava dalgaları
Türkiye'de durum Sel ve aşırı yağışlar

Copernicus verilerine göre Mayıs 2026, kayıtlardaki en sıcak ikinci mayıs ayı olarak ölçüldü. (Fotoğraf: A Haber)Copernicus verilerine göre Mayıs 2026, kayıtlardaki en sıcak ikinci mayıs ayı olarak ölçüldü. (Fotoğraf: A Haber)

DENİZLER DE ISINMAYA DEVAM EDİYOR

Mayıs ayında deniz yüzeyi sıcaklıkları da dikkat çekici seviyelere ulaştı. Küresel ortalama deniz yüzeyi sıcaklığı 20,9 derece olarak ölçüldü ve bu değer tarihin en yüksek ikinci mayıs sıcaklığı oldu. Rekor ise 20,93 derece ile Mayıs 2024'e ait olmaya devam ediyor.

Uzmanlar, özellikle tropikal Pasifik Okyanusu'ndaki olağanüstü sıcaklıkların sürdüğünü belirtiyor. Bölgedeki gelişmeler, önümüzdeki aylarda El Nino koşullarının yeniden güçlenebileceğine işaret ediyor.

AVRUPA'DA TARİHİ ERKEN SICAK HAVA DALGASI

Mayıs ayı boyunca Avrupa'da oldukça farklı hava koşulları yaşandı. Ayın bazı dönemlerinde serin hava etkili olurken, özellikle Batı Avrupa'da yılın alışılmış döneminden çok daha erken başlayan güçlü sıcak hava dalgaları görüldü.

Copernicus'a göre bu sıcak hava dalgası, yılın bu kadar erken bir döneminde gözlemlenen en yoğun olaylardan biri olarak kayda geçti. Özellikle şu ülkeler yüksek sıcaklıklardan etkilendi:

  • Fransa
  • İngiltere
  • İrlanda
  • Portekiz

Uzmanlar, Avrupa'da sıcak hava dalgalarının daha sık görülmesi, daha uzun sürmesi ve daha erken başlamasının iklim değişikliğinin önemli sonuçlarından biri olduğunu vurguluyor.

Mayıs ayında küresel sıcaklık ortalaması, 1991-2020 döneminin üzerinde kaydedildi. (Fotoğraf: A Haber)Mayıs ayında küresel sıcaklık ortalaması, 1991-2020 döneminin üzerinde kaydedildi. (Fotoğraf: A Haber)

TÜRKİYE'DE YAĞIŞLAR VE SELLER ÖNE ÇIKTI

Avrupa genelinde yağış dağılımı da dikkat çekici farklılıklar gösterdi. İtalya ve İspanya'nın da bulunduğu Batı, Orta ve Doğu Avrupa'nın geniş bölümlerinde yağış miktarı normal seviyelerin altında kaldı. Buna karşın Türkiye, Bulgaristan ve Moldova'da yoğun yağışlar nedeniyle yaygın seller meydana geldi.

Kuzeybatı Avrupa, Finlandiya, Kuzey İskandinavya ve Karadeniz çevresindeki bazı bölgelerde de ortalamanın üzerinde yağış kaydedildi.

AVRUPA EN SICAK BAHARLARINDAN BİRİNİ YAŞADI

Copernicus verileri, Avrupa'nın mart-mayıs döneminde de olağanüstü sıcak bir mevsim geçirdiğini ortaya koydu. Kıta genelinde 2026 ilkbaharı, ölçüm kayıtlarındaki en sıcak üçüncü bahar dönemi olarak kaydedildi.

Bu sonuç, son yıllarda Avrupa'da gözlenen hızlı ısınma eğiliminin devam ettiğini gösteriyor.

Dünya genelinde sıcaklıklar artarken bazı bölgelerde aşırı yağış olayları dikkat çekti. (Fotoğraf: A Haber)Dünya genelinde sıcaklıklar artarken bazı bölgelerde aşırı yağış olayları dikkat çekti. (Fotoğraf: A Haber)

DÜNYANIN DİĞER BÖLGELERİNDE HAVA NASILDI?

Mayıs ayında yağışların ortalamanın üzerine çıktığı bölgeler arasında şunlar yer aldı:

  • Kuzey Amerika'nın geniş bölümleri
  • Çin'in batı kesimleri
  • Brezilya
  • Güney Afrika
  • Avustralya'nın büyük bölümü

Buna karşılık yağışların normalin altında kaldığı bölgeler ise şöyle sıralandı:

  • ABD'nin orta kesimleri
  • Orta Asya'nın büyük bölümü
  • Madagaskar
  • Avustralya'nın güneybatısı
  • Güney Amerika'nın geniş alanları

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