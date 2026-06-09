Tokat'ta feci kaza: Yaralılar var
Giriş Tarihi:
|
Tokat'ta otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tokat'ta otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobil ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kamer Koral B. (46) yönetimindeki 06 CRA 46 plakalı otomobil, Mevlana Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda Muhittin K. idaresindeki 60 M 9039 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçlarda bulunan Asiye K. (32), Selin T. (14), Arzu Buket Ç. (46) ve Osman A. (34) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.