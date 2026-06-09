Manisa'da medikal ürün satan dikkanda yangın! Apartman sakinleri tahliye edildi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, medikal ürünlerin satıldığı bir iş yerinde çıkan yangın çıktı. Merkez Efendi Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanın zemin katındaki medikal ürünleri satan iş yerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle iş yerinden dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

YOĞUN DUMAN BİNAYI SARDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, plastik ağırlıklı medikal malzemelerin bulunduğu iş yerindeki yangına müdahale etti. Plastik ürünlerin yoğunluğu nedeniyle oluşan yoğun duman ekiplere zor anlar yaşatırken, apartman sakinleri panik içerisinde sokağa döküldü.