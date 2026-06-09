Kayseri'de tramvay ve kamyon çarpıştı: Feci kazada 5 kişi yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kamyon seyir halindeki tramvayla çarpıştı. Olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.