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Manisa'da festival coşkusu mutfakta: Ziyaretçilerin gözde lezzeti belli oldu

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Manisa'da festival coşkusu mutfakta: Ziyaretçilerin gözde lezzeti belli oldu

Manisa Kültür Yolu Festivali, konser ve sergilerin yanı sıra kentin mutfak kültürünü de öne çıkardı. Festival kapsamında belirlenen 34 Lezzet Noktası yoğun ilgi görürken, ziyaretçilerin en çok tercih ettiği tatların başında Manisa kebabı geldi. Yerel işletmelerde hareketlilik arttı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Manisa Kültür Yolu Festivali, kültür-sanat etkinliklerinin yanında gastronomi alanında da dikkat çekici bir hareketlilik oluşturdu. Festival kapsamında kente gelen binlerce ziyaretçi, Manisa'nın köklü mutfak kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu. En fazla ilgi gören lezzet ise Manisa kebabı oldu.

Manisa merkez ve ilçelerdeki yeme içme işletmeleri festivalle birlikte hareketlendi. (Fotoğraf: A Haber)Manisa merkez ve ilçelerdeki yeme içme işletmeleri festivalle birlikte hareketlendi. (Fotoğraf: A Haber)

34 LEZZET NOKTASI ZİYARETÇİLERİN UĞRAK ADRESİ OLDU

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğiyle yürütülen "Lezzet Noktası" projesi kapsamında Manisa genelinde belirlenen 34 işletme, festival süresince ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Proje sayesinde kente gelen misafirler yalnızca tarihi ve kültürel değerleri değil, Manisa'nın yüzyıllara dayanan mutfak mirasını da keşfetme imkanı buldu. Gastronomiyi seyahat deneyiminin önemli bir parçası olarak değerlendiren ziyaretçiler, festival boyunca farklı ilçelerdeki yöresel lezzetlerin izini sürdü.

Festival boyunca ziyaretçilerin en çok tercih ettiği lezzet Manisa kebabı oldu. (Fotoğraf: A Haber)Festival boyunca ziyaretçilerin en çok tercih ettiği lezzet Manisa kebabı oldu. (Fotoğraf: A Haber)

FESTİVALİN YILDIZI MANİSA KEBABI OLDU

Festival boyunca en çok tercih edilen ürünlerin başında Manisa kebabı yer aldı. Bunun yanı sıra su muhallebisi, şambali tatlısı ve mesir macunu da ziyaretçilerden yoğun talep gördü. Manisa mutfağının öne çıkan lezzetleri arasında bulunan:

  • Manisa kebabı
  • Mesir macunu
  • Gerdan dolması
  • Manisa taban simidi
  • Ekmek dolması
  • Höşmerim
  • Kula şekerli pidesi

festival ziyaretçilerinin en fazla ilgi gösterdiği ürünler arasında yer aldı.

Manisa mutfağının geleneksel lezzetleri binlerce ziyaretçiyle buluştu. (Fotoğraf: A Haber)Manisa mutfağının geleneksel lezzetleri binlerce ziyaretçiyle buluştu. (Fotoğraf: A Haber)

MANİSA İLÇELERİ GASTRONOMİ ROTASINA DÖNÜŞTÜ

Festival süresince yalnızca Manisa merkez değil, birçok ilçe de gastronomi meraklılarının uğrak noktası haline geldi. Akhisar'ın kokoreç, paça ve köfte kültürü, Alaşehir'in kapama geleneği, Kula'nın kaburga ve kokoreç ustaları ile Salihli'nin odun köftesi ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Lezzet Noktası rotası, Akhisar'dan Alaşehir'e, Kula'dan Salihli'ye kadar uzanarak kentin farklı bölgelerindeki yemek kültürünü görünür hale getirdi. Helvacılar, katmerciler, bozacılar, turşucular ve sütlü tatlı ustaları da bu rotanın önemli durakları arasında yer aldı.

Gastronomi etkinliklerinde şefler ve uzman isimler Manisa mutfağını anlattı. (Fotoğraf: A Haber)Gastronomi etkinliklerinde şefler ve uzman isimler Manisa mutfağını anlattı. (Fotoğraf: A Haber)

ŞEFLER MANİSA MUTFAĞINI TANITTI

Festival kapsamında gerçekleştirilen gastronomi etkinlikleri de yoğun ilgi gördü. Şef Murat Deniz Temel'in ev sahipliğinde düzenlenen programlarda şef Mevlüt Özkaya, şef Yaren Çapar ve beslenme uzmanı Hatice Nur Ege ziyaretçilerle bir araya geldi. Etkinliklerde Manisa'nın geleneksel yemekleri, yerel ürünleri ve mutfak kültürü farklı yönleriyle ele alındı.

Katılımcılar hem yöresel tarifleri yakından tanıdı hem de bölgenin gastronomi mirası hakkında bilgi aldı.

Festival, Manisa'nın gastronomi kültürünün daha geniş kitlelere ulaşmasını sağladı. (Fotoğraf: A Haber)Festival, Manisa'nın gastronomi kültürünün daha geniş kitlelere ulaşmasını sağladı. (Fotoğraf: A Haber)

YEREL İŞLETMELERDE YOĞUNLUK YAŞANDI

Festivalin ekonomik etkisi de dikkat çekti. Özellikle hafta sonlarında ziyaretçi sayısında belirgin artış yaşanırken, kent genelindeki yeme içme işletmeleri hareketli günler geçirdi. Tarihi Su Muhallebicisi Osman Usta'nın işletme ortağı Cihan Bozbay, festivalin yerel lezzetlerin tanıtımına önemli katkı sunduğunu belirterek şunları söyledi:

"Festival süresince Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen çok sayıda ziyaretçiyi ağırladık. Özellikle su muhallebisi ve şambaliye yoğun ilgi vardı. Manisa'nın geleneksel tatlarını daha geniş kitlelere tanıtma fırsatı bulduk."

Orhan Usta İşletmesi'nin sahibi Orhan Doğanay da Manisa kebabı, Manisa kavurması, Manisa köftesi ve Manisa kokoreçine olan ilginin festival boyunca arttığını belirtti. Doğanay, ziyaretçilerin özellikle şehre özgü tatları deneyimlemek istediğini vurguladı.

Taylan Restoran'ın dördüncü kuşak işletmecisi Onur Taylan da festivalin hem esnafa hem de şehre katkı sunduğunu dile getirdi.

"Özellikle hafta sonlarında ziyaretçi sayısında belirgin bir artış yaşadık. Manisa kebabı en çok tercih edilen ürünler arasında yer aldı. Festival sayesinde şehrimizin gastronomi değerleri daha fazla kişiye ulaştı."

MANİSA MUTFAĞI KÜLTÜREL KİMLİĞİNİ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ

Manisa Kültür Yolu Festivali, kentin yalnızca sanat ve tarih yönünü değil, güçlü gastronomi mirasını da ön plana çıkardı. Festival boyunca binlerce ziyaretçi, Manisa'nın geleneksel tatlarını deneyimleme fırsatı bulurken, kuşaktan kuşağa aktarılan lezzet kültürü de geniş kitlelere tanıtıldı.

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