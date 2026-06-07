Manisa'da festival coşkusu mutfakta: Ziyaretçilerin gözde lezzeti belli oldu
Manisa Kültür Yolu Festivali, konser ve sergilerin yanı sıra kentin mutfak kültürünü de öne çıkardı. Festival kapsamında belirlenen 34 Lezzet Noktası yoğun ilgi görürken, ziyaretçilerin en çok tercih ettiği tatların başında Manisa kebabı geldi. Yerel işletmelerde hareketlilik arttı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Manisa Kültür Yolu Festivali, kültür-sanat etkinliklerinin yanında gastronomi alanında da dikkat çekici bir hareketlilik oluşturdu. Festival kapsamında kente gelen binlerce ziyaretçi, Manisa'nın köklü mutfak kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu. En fazla ilgi gören lezzet ise Manisa kebabı oldu.
34 LEZZET NOKTASI ZİYARETÇİLERİN UĞRAK ADRESİ OLDU
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğiyle yürütülen "Lezzet Noktası" projesi kapsamında Manisa genelinde belirlenen 34 işletme, festival süresince ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Proje sayesinde kente gelen misafirler yalnızca tarihi ve kültürel değerleri değil, Manisa'nın yüzyıllara dayanan mutfak mirasını da keşfetme imkanı buldu. Gastronomiyi seyahat deneyiminin önemli bir parçası olarak değerlendiren ziyaretçiler, festival boyunca farklı ilçelerdeki yöresel lezzetlerin izini sürdü.
FESTİVALİN YILDIZI MANİSA KEBABI OLDU
Festival boyunca en çok tercih edilen ürünlerin başında Manisa kebabı yer aldı. Bunun yanı sıra su muhallebisi, şambali tatlısı ve mesir macunu da ziyaretçilerden yoğun talep gördü. Manisa mutfağının öne çıkan lezzetleri arasında bulunan:
- Manisa kebabı
- Mesir macunu
- Gerdan dolması
- Manisa taban simidi
- Ekmek dolması
- Höşmerim
- Kula şekerli pidesi
festival ziyaretçilerinin en fazla ilgi gösterdiği ürünler arasında yer aldı.