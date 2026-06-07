Manisa'da festival coşkusu mutfakta: Ziyaretçilerin gözde lezzeti belli oldu

Manisa mutfağının geleneksel lezzetleri binlerce ziyaretçiyle buluştu. (Fotoğraf: A Haber)

MANİSA İLÇELERİ GASTRONOMİ ROTASINA DÖNÜŞTÜ

Festival süresince yalnızca Manisa merkez değil, birçok ilçe de gastronomi meraklılarının uğrak noktası haline geldi. Akhisar'ın kokoreç, paça ve köfte kültürü, Alaşehir'in kapama geleneği, Kula'nın kaburga ve kokoreç ustaları ile Salihli'nin odun köftesi ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Lezzet Noktası rotası, Akhisar'dan Alaşehir'e, Kula'dan Salihli'ye kadar uzanarak kentin farklı bölgelerindeki yemek kültürünü görünür hale getirdi. Helvacılar, katmerciler, bozacılar, turşucular ve sütlü tatlı ustaları da bu rotanın önemli durakları arasında yer aldı.