Ardahan'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü 3 yaralı

Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Tellioğlu köyünde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, ağır yaralanan Ö.Y. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ardahan'ın Göle ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Göle ilçesine bağlı Tellioğlu köyünde iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Göle Devlet Hastanesi ile Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Ö.Y., hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tedavi altına alınan 3 yaralının sağlık durumlarının takip edildiği öğrenildi.



Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, kavgaya karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.