Kağıthane'de düğün konvoyunda motosikletle trafiği kapatıp patinaj çekti; 136 bin lira ceza kesildi

Kağıthane'de düğün konvoyunda motosikletiyle trafik akışını engelleyip patinaj çeken ve akrobatik hareketler yapan sürücü görüntüleri sanal medyada paylaştı. Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri görüntülerden yola çıkarak Vedat A.'yı yakaladı.136 bin lira idari para cezası kesilen sürücünün ehliyetine 120 gün süreyle el konuldu; motosiklet ise 120 gün trafikten men edildi. Hakkında adli işlem başlatılan sürücü savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Olay, 3 Mayıs Pazar günü Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyunda motosikletiyle trafik akışını engelleyen sürücü, yolda patinaj çekerek akrobatik hareketler yaptı.

O anların sanal medyada paylaşılması üzerine Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen ekipler, motosiklet sürücüsünün Vedat A. olduğunu tespit etti.

SÜRÜCÜYE 136 BİN LİRA CEZA KESİLDİ Trafik ekipleri tarafından yakalanan Vedat A.'ya, 'Konvoy yaparak trafik akışını durdurmak' ve 'Motosikletle akrobatik hareketler yapmak' suçlarından toplam 136 bin lira para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 120 gün süreyle el konulurken, motosiklet ise 120 gün süreyle trafikten men edildi.